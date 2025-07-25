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АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику" - РИА Новости, 25.07.2025
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05:35 25.07.2025
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АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику"
АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику" - РИА Новости, 25.07.2025
АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику"
Атомная подводная лодка "Орёл" в ходе учения "Июльский шторм" вышла из пункта базирования, погрузилась и в подводном положении выйдет в заданный район в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:35:00+03:00
2025-07-25T05:35:00+03:00
безопасность
россия
баренцево море
северный ледовитый океан
каспийская флотилия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атомная подводная лодка "Орёл" в ходе учения "Июльский шторм" вышла из пункта базирования, погрузилась и в подводном положении выйдет в заданный район в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что безопасный выход крейсера из пункта базирования обеспечило подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами подводных сил Северного флота. Группы патрулирования акватории на быстроходных лодках осмотрели прибрежную зону, а боевые пловцы проверили подводную часть и винто-рулевую группу подводной лодки на стоянке в базе. Также были осмотрены причалы на предмет обнаружения взрывчатых устройств или повреждений. "Совершив переход в заданную точку, АПРК "Орёл" погрузился в подводное положение с задачей скрытно развернуться в назначенном районе в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника", - добавили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что сейчас в Баренцевом море развёрнуты несколько корабельных группировок разнородных сил, в том числе подводные лодки разных типов и классов. Совместно с надводными кораблями они отрабатывают различные варианты действий сил Северного флота для гарантированного обеспечения безопасности России в арктическом регионе. Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html
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безопасность, россия, баренцево море, северный ледовитый океан, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Баренцево море, Северный Ледовитый океан, Каспийская флотилия
АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику"

АПЛ Орел во время учения Июльский шторм вышла из пункта базирования

© Фото : Минобороны РФАтомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл"
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота Орёл - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атомная подводная лодка "Орёл" в ходе учения "Июльский шторм" вышла из пункта базирования, погрузилась и в подводном положении выйдет в заданный район в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что безопасный выход крейсера из пункта базирования обеспечило подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами подводных сил Северного флота.
Группы патрулирования акватории на быстроходных лодках осмотрели прибрежную зону, а боевые пловцы проверили подводную часть и винто-рулевую группу подводной лодки на стоянке в базе. Также были осмотрены причалы на предмет обнаружения взрывчатых устройств или повреждений.
"Совершив переход в заданную точку, АПРК "Орёл" погрузился в подводное положение с задачей скрытно развернуться в назначенном районе в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника", - добавили в Минобороны.
В ведомстве рассказали, что сейчас в Баренцевом море развёрнуты несколько корабельных группировок разнородных сил, в том числе подводные лодки разных типов и классов. Совместно с надводными кораблями они отрабатывают различные варианты действий сил Северного флота для гарантированного обеспечения безопасности России в арктическом регионе.
Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
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