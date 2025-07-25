https://ria.ru/20250725/podlodka-2031301749.html

АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику"

АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику" - РИА Новости, 25.07.2025

АПЛ "Орел" на учениях "Июльский шторм" будет готова ударить по "противнику"

Атомная подводная лодка "Орёл" в ходе учения "Июльский шторм" вышла из пункта базирования, погрузилась и в подводном положении выйдет в заданный район в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:35:00+03:00

2025-07-25T05:35:00+03:00

2025-07-25T05:35:00+03:00

безопасность

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

каспийская флотилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155296/84/1552968405_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_19aaa46c9167fb092fe8e979ccebda5f.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атомная подводная лодка "Орёл" в ходе учения "Июльский шторм" вышла из пункта базирования, погрузилась и в подводном положении выйдет в заданный район в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что безопасный выход крейсера из пункта базирования обеспечило подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами подводных сил Северного флота. Группы патрулирования акватории на быстроходных лодках осмотрели прибрежную зону, а боевые пловцы проверили подводную часть и винто-рулевую группу подводной лодки на стоянке в базе. Также были осмотрены причалы на предмет обнаружения взрывчатых устройств или повреждений. "Совершив переход в заданную точку, АПРК "Орёл" погрузился в подводное положение с задачей скрытно развернуться в назначенном районе в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника", - добавили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что сейчас в Баренцевом море развёрнуты несколько корабельных группировок разнородных сил, в том числе подводные лодки разных типов и классов. Совместно с надводными кораблями они отрабатывают различные варианты действий сил Северного флота для гарантированного обеспечения безопасности России в арктическом регионе. Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html

https://ria.ru/20240924/dron-1974348465.html

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, баренцево море, северный ледовитый океан, каспийская флотилия