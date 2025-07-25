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Встреча России и Украины на высшем уровне будет итоговой, заявил Песков
Встреча России и Украины на высшем уровне будет итоговой, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2025
Встреча России и Украины на высшем уровне будет итоговой, заявил Песков
Встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:42:00+03:00
2025-07-25T12:42:00+03:00
2025-07-25T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно", - сказал Песков журналистам на вопрос, стала ли более реальной возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Встреча России и Украины на высшем уровне будет итоговой, заявил Песков
Песков: встреча РФ и Украины на высшем уровне должна поставить точку