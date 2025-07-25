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США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт - РИА Новости, 25.07.2025
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10:32 25.07.2025 (обновлено: 10:33 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html
США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт
США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт - РИА Новости, 25.07.2025
США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт
США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение конфликта было испробовано, заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп. "Если Трамп полагает, что дипломатия была испробована и провалилась, он ошибается. Нескольких звонков и пары визитов недостаточно... И никто, даже, возможно, сам (президент РФ Владимир - ред.) Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон", - пишет Черэп в статье для газеты New York Times. Эксперт напоминает, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов, как правило, длительные и трудоемкие. По его мнению, Трампу следует сформировать команду профессиональных переговорщиков, чтобы они могли регулярно общаться с российской и украинской сторонами. Как предполагает эксперт, американскому президенту на какое-то время, возможно, несколько месяцев, будет нужно позволить переговорщикам делать свою работу без его вмешательства. "Переговоры по... Украине не провалились. Они еще толком не начались", - резюмирует Черэп. Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030750154.html
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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп
США не смогли организовать для России и Украины переговоры, считает эксперт

Черэп: США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не смогли организовать для РФ и Украины реальный переговорный процесс, президент Дональд Трамп ошибается, если считает, что дипломатическое решение конфликта было испробовано, заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп.
"Если Трамп полагает, что дипломатия была испробована и провалилась, он ошибается. Нескольких звонков и пары визитов недостаточно... И никто, даже, возможно, сам (президент РФ Владимир - ред.) Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон", - пишет Черэп в статье для газеты New York Times.
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Эксперт напоминает, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов, как правило, длительные и трудоемкие. По его мнению, Трампу следует сформировать команду профессиональных переговорщиков, чтобы они могли регулярно общаться с российской и украинской сторонами. Как предполагает эксперт, американскому президенту на какое-то время, возможно, несколько месяцев, будет нужно позволить переговорщикам делать свою работу без его вмешательства.
"Переговоры по... Украине не провалились. Они еще толком не начались", - резюмирует Черэп.
Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
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