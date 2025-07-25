https://ria.ru/20250725/pavlik-2030452883.html

Рождение золота: путешествие на горно-обогатительный комбинат "Павлик"

Рождение золота: путешествие на горно-обогатительный комбинат "Павлик" - РИА Новости, 25.07.2025

Рождение золота: путешествие на горно-обогатительный комбинат "Павлик"

В третье воскресенье июля металлурги России отмечают свой профессиональный праздник. Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков побывал на горно-обогатительном... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:13:00+03:00

2025-07-25T11:13:00+03:00

2025-07-25T12:22:00+03:00

россия

производство

золоторудная компания "павлик"

магаданская область

золото

день металлурга

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В третье воскресенье июля металлурги России отмечают свой профессиональный праздник. Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков побывал на горно-обогатительном комбинате "Павлик" – одном из самых крупных золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.ГОК "Павлик" расположен в Тенькинском районе Магаданской области. Зимой температура воздуха здесь зашкаливает за минус 55 градусов, летом доходит до плюс 30. Запасы драгоценного металла здесь составляют около 140 тонн золота. "Павлик" входит в топ-6 золотодобывающих компаний России.Далеко и доступноПо автодороге от Магадана до "Павлика" – 380 километров. За поселком Палатка надо свернуть с федеральной трассы "Колыма". Дальше путь лежит по не самой простой, но поддерживающейся в хорошем состоянии дороге, проложенной в 30-40-е годы заключенными сталинских лагерей.В 1940 году геолог Дмитрий Асеев открыл у реки Омчак два золотоносных ручья, которые назвал именами своих детей – Павликом и Наталкой.Городок, где живут вахтовики-золотодобытчики, расположен неподалеку от бывшего поселка имени Гастелло. В 1990-е годы жители стали отсюда уезжать. К концу 2010-х некогда процветавший поселок, где работали школа, детский сад, ясли и даже небольшой хлебозавод, – опустел окончательно. Теперь в этих местах посменно живут золотодобытчики.Тем не менее места эти сложно назвать недоступными. Из Магадана сюда, например, ходит маршрутное такси для вахтовиков.Поселок – комфортабельный, современный. Есть спортивные площадки, мобильный интернет. В православном храме святителя Николая Чудотворца, открытом три года назад, регулярно проходят службы. Кстати, храм в "Павлике" – второй по размеру в области, крупнее только в областной столице."В нашей компании насчитывается порядка 26 подразделений, в которых трудится 2 400 человек. Основные позиции по количеству персонала занимают такие службы, как участок геологоразведки, карьер, служба главного механика, золотоизвлекательные фабрики, энергетическая служба и отдел капитального строительства. В них работают более 70% всех сотрудников нашего предприятия. Каждая служба по-своему важна и вносит вклад в наше производство", – говорит заместитель управляющего директора компании "Павлик" Алексей Мурзаков.Карьер в форме крестаЗолото добывают открытым способом, в карьере, который расположен в нескольких минутах езды от поселка. Если смотреть на место золотодобычи со специальной смотровой площадки, оборудованной на южной стороне карьера, то впечатление складывается колоссальное. Даже многотонные самосвалы и гигантские экскаваторы кажутся крошечными."Карьер является одним из крупнейших в Магаданской области. По выемке горной массы мы в этом году выходим на 45 миллионов кубометров в год. В прошлом году было порядка 43 миллионов", – говорит директор карьера ГОКа "Павлик" Дмитрий Иванов.Первое золото (правда, рассыпное) здесь было добыто в 1940-е годы. Работал прииск имени Буденного, рядом с которым располагался барачный поселок. На склоне карьера, где сейчас находится небольшой лесок, было кладбище заключенных. В память о погибших три года назад на его месте воздвигли поклонный крест, который освятил архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн."Сейчас крест временно демонтировали из-за взрывных работ, чтобы не повредить. Когда горные работы уйдут вниз, мы его вернем на место. Но вот что любопытно! Недавно к нам приезжали коллеги из золотодобывающей компании, работающей по соседству, и когда мы смотрели план карьера, они подметили такую деталь, которую мы попросту в силу привычки не замечали. Оказывается, сам карьер имеет форму креста", – говорит Иванов.Чудо, да и только: стоило временно убрать мемориал, как сам карьер стал напоминать крест."Штатная численность сотрудников "Павлика", работающих на карьере – порядка 650 человек. В смене одновременно работает около трехсот", – говорит Иванов.Карьер на "Павлике" частично нагорного типа. Перепад высот от вершины до днища составляет порядка 500 метров. По словам нашего собеседника, в перспективе до конца года перепад увеличится до 518 метров."У нас существует четыре основных сорта руды. Бедная руда (от 0,4 до 0,7 грамма на тонну), рядовая руда, мы ее вовлекаем в производство (0,7-0,95 грамма на тонну), более богатая руда (от 0,95 грамма на тонну). Это основной наш компонент, за которым мы охотимся", – рассказывает Иванов.Но встречаются и богатые зоны – 3-4 грамма на тонну."Мы перерабатываем объемы и за их счет забираем свое", – объясняет директор карьера.Наш собеседник приводит наглядный пример. Для производства одного золотого колечка нужно 3-4 тонны руды. Вот под нами едет нагруженный "однограммовой" рудой 130-тонный самосвал. Из всего этого груза получится около 30-40 колечек.За устойчивостью стен карьера, "бортов", следит специальный сканер, который фиксирует малейшие, вплоть до миллиметра, движения скальной породы."Если сканер видит разницу, он дает сигнал опасности на пульт диспетчеру, который должен принять решение. Существует желтый сигнал, предупредительный. Красный сигнал – это опасность, значит, персонал надо выводить из зоны производства работ. Но благодаря профессиональной работе всех сотрудников, такие инциденты за десять лет эксплуатации месторождения не случались", – говорит Иванов.Экскаватор от розеткиСпускаемся на нижний уровень карьера, где работает экскаватор, нагружая рудой 180-тонный самосвал. Емкость ковша – 25 кубических метров. Для того, чтобы заполнить кузов машины, нужно всего четыре ковша. Интересно, что экскаватор – электрический. То есть, в прямом смысле слова, включается в розетку. Специально для этих машин в карьере строят линии электропередач, подводя их к месту работы машины. Питающий кабель, во избежание повреждений, протянут через специальные опоры.Одну из таких машин собирали на Урале – в Екатеринбурге."До магаданского порта экскаватор в разобранном виде везли по морю, далее – уже наземным транспортом, тяжелыми тягачами, доставляли сюда, собирали порядка двух месяцев. В забой он пошел уже своим ходом", – рассказывает Иванов.По словам Алексея Мурзакова, значительное увеличение выемки за последние годы произошло при вводе электрических экскаваторов, которые помогают вести вскрышные работы и вскрывать рудные участки."Сейчас на участке работает три электрических экскаватора", – говорит Мурзаков.Карта карьера меняется каждые десять дней. Сегодня дорога к забою есть, а завтра самосвалы пойдут уже другим путем."Карьер – живой организм, который постоянно развивается. Вот видите верхнюю дорогу? Через десять дней ее уже не будет, трасса пойдет в другом месте, а здесь будут осуществляться буровые работы", – объясняет Иванов.Карьер развивается, растет. Появляются новые перспективные участки."Очень перспективные участки имеются по флангам нашего карьерного поля. Активная работа выполняется нашей службой геологоразведки. Исследуем, ведем разведку на соседних участках для последующего прироста и вовлечения запасов, что позволит нам нарастить темпы производства", – отмечает Мурзаков.Горизонты поискаКак рассказал нам заместитель директора службы геологоразведки компании "Павлик" Радислав Виснап, сейчас основные задачи службы геологоразведки стоят в уточнении морфологии (строения рудных тел), прироста запасов и развития ресурсной базы предприятия."Ведутся поисковые работы и на сопредельных "Павлику" территориях. Мы делаем геохимическое опробование для выявления рудных тел. В дальнейшем мы будем их вскрывать траншеями и "заверять скважины", – рассказывает Виснап.Но направление дальнейших разработок определяется, конечно, не только работой геологов. Содержание золота в добытых образцах породы устанавливается в специальной исследовательской лаборатории – объекте гордости "Павлика". Туда-то мы и направляемся.Проанализировать за 38 секунд"В 2022 году на нашем предприятии была создана и запущена в эксплуатацию единственная в России установка, которая производит анализ золотосодержащих руд", – говорит Алексей Мурзаков.Лаборатория гамма-активационного анализа определяет массовую долю золота в горных породах и рудах. Геологи отбирают пробы на карьере, после чего они подвергаются дроблению и анализу. Кардинальное отличие лаборатории "Павлика" от прочих состоит в том, что здесь "смотрят на просвет" образцы породы массой 0,5 килограмма. В обычных – не более 50 грамм."Представительность – один из плюсов нашей лаборатории. Вероятность получения корректной информации с полкилограмма намного выше, чем с 50 грамм", – говорит начальник лаборатории Алексей Жилкин.Время на анализ одного образца составляет 38 секунд. Три года назад, когда лаборатория только открылась, этот процесс требовал 60 секунд."Из производительности около одной тысячи проб в сутки мы выросли до 1400. Но и это не предел", – отмечает начальник.Измельченная порода в специальной, маркированной определенным образом, кювете по напоминающей конвейер системе транспортировки попадает в специальный блок, где облучается гамма-квантами."В результате ядро атома золота возбуждается, однако стремится уйти в стабильное состояние, в результате чего испускает характерное излучение, которое мы фиксируем спектрометрами, обрабатываем при помощи программного обеспечения и в режиме реального времени получаем содержание граммов на тонну", – объясняет Жилкин.Технология не новая. Она была разработана еще в Советском Союзе в 1977 году и использовалась на руднике Мурунтау в Узбекской ССР. С распадом СССР только чудом сохранилась. Сам Алексей Жилкин и несколько сотрудников лаборатории работали в ней в Узбекистане, и сейчас воссоздали на "Павлике"."У нас реализован источник бесперебойного питания, который в разы повышает качество электрической энергии и позволяет нам в случае аварийной ситуации беспрепятственно работать в течении полутора часов", – рассказывает начальник лаборатории.Лаборатория "Павлика" недавно подтвердила соответствие требованиям международного стандарта для компетенции технических испытательных лабораторий, что позволяет ей работать с внешними заказчиками, – то есть, не только обслуживать предприятие, но еще и зарабатывать деньги для компании.По словам заместителя управляющего директора "Павлика", лаборатория имеет массу преимуществ."Например, это получение результата от отбора пробы до отчета об исследовании менее, чем за двенадцать часов. Это и метод анализа, который позволяет сохранять на долгий период времени нарезки проб с возможностью их неоднократного исследования. Не требуется тонкое измельчение, отсюда – экологичность, отсутствие опасных химических отходов, которые появляются при других методах анализа", – говорит Мурзаков.Золотые мельницыИзвлечение золота из руды – отдельный и трудоемкий процесс. В 2015 году на "Павлике" была открыта золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), получена первая тонна золота. Старт второй очереди фабрики 11 сентября 2023 года дал президент РФ Владимир Путин в рамках VIII Восточного экономического форума. Теперь обе фабрики производят почти 13 тонн в год. Стоит ли говорить, что вторая очередь была построена в рекордно короткие сроки, в условиях санкционного давления."Сырье из карьера поступает на рудный склад. Ее прямо из карьера привозят самосвалы", – рассказывает главный инженер ЗИФ Семен Костенко.Затем руда с помощью фронтального погрузчика подается в корпус крупного дробления. Рядом стоит экскаватор. Его функция – убирать негабаритные, плохо раздробленные куски руды, которые могут застрять на колосниковой решетке."По галерее, где находится ленточный конвейер, рудный материал транспортируется на наземный склад дробленой руды", – Костенко показывает нам на конусовидную гору.Под этим конусом находятся вибрационные питатели, которые трясут руду, приводят ее в движение, отчего она снова попадает на конвейерную ленту, но другую, которая ведет уже непосредственно в корпуса фабрик.По ленте конвейера руда уходит на мельницу мокрого полусамоизмельчения и далее в две шаровые мельницы. Это большие вращающиеся цилиндры. На ЗИФ-1 их высота составляет 8,5 метра, на ЗИФ-2 – 9,75 метра. Вместе с рудой в этих мельницах вращаются стальные шары весом 12 килограмм каждый. Они-то и измельчают рудный материал.Почему плавает золотоЗатем будущему золоту предстоит научиться плавать. В промышленной терминологии это называется процессом флотации. Что это такое?"Золото – тяжелый металл. Если он просто попадет в емкость с жидкостью, то просто утонет. Нам нужно сделать так, чтобы золото всплыло на поверхность. Для этого мы используем флотационные реагенты – депрессоры, собиратели, пенообразователи", – объясняет главный инженер.Участок флотации представляет собой емкости с темной жидкостью, которая густо пенится. И вот эта-то пена – и есть самое ценное.В результате воздействия реагентов частички золота цепляются за пену, которая под воздействием воздуха сбрасывается в специальный желоб."Из пены получается флотоконцентрат. Происходит отмывка от илов, всевозможных примесей", – рассказывает главный инженер.Он показывает нам на большие цилиндрические емкости, которые называются "агитаторами". Дальнейший процесс уже происходит в них. В эти емкости добавляются и цианиды – чтобы растворить золотосодержащую пульпу."Начинается процесс сорбционного цианирования, в результате которого твердое тонкодисперсное золото переводится в жидкую фазу", – объясняет Костенко.На ум приходит цианистый калий и прочие яды. Действительно, под воздействием цианидов может образоваться сильнодействующее отравляющее вещество – синильная кислота. Может, но не образуется. Потому что цианосодержащую пульпу выдерживают в щелочной среде. А любая кислота нейтрализуется именно щелочью.Технологи предприятия тщательно следят за уровнем pH – мерой кислотности или щелочности водного раствора. Если показатель pH составляет 7, то перед нами – просто чистая вода. Задача специалистов предприятия – следить, чтобы этот показатель не опускался меньше восьми. А все, что меньше шести, – уже смертельно опасно."За процессом следят аппаратчики обогащения золотосодержащих руд, операторы пульта управления. В каждой емкости находятся pH-метры. Также этот уровень замеряется вручную, чтобы исключить образование кислотной среды. На участке, где проходят процессы с применением цианидов, обязательно находятся газоанализаторы. Если вдруг концентрация синильной кислоты в воздухе будет превышать предельно допустимую норму, сработает сирена, звукосветовая сигнализация. Тогда работники должны эвакуироваться в безопасную зону, надев противогазы", – объясняет Костенко.А дальше в дело идет уголь. Процесс налипания золота на уголь называется сорбцией, и она проходит как раз под воздействием цианидов. Дальше наступает время обратного процесса – десорбции, то есть выведения золота из угля. Очищенный от драгоценных частиц уголь вновь поступает в работу."При отравлении мы пьем активированный уголь, он сорбирует, собирает вредные вещества. Только в данном случае вместо вредных веществ у нас золото", – рассказывает Костенко.Золото обретает блескА дальше начинается самое интересное – плавка золотых слитков. Процесс этот закрытый."С работниками проводятся мероприятия по безопасности. Они проходят тестирование на полиграфе. Чтобы не было "золотой лихорадки". Ведь когда работаешь с таким количеством золота, наверное, могут возникнуть какие-то соблазны", – рассказывает главный металлург ЗИФ Антон Копосов.Также допущенный к плавке работник не должен иметь взысканий и замечаний.Мы походим к святая святых – категорийной зоне. Предварительно все металлические предметы и телефоны помещаем в шкафчик. Досмотр проводит охранник с металлоискателем. В конце осмотра необходимо снять ботинки, показать подошву. Все чисто. Мы проходим."Соблюдается принцип комиссионности – то есть, не менее трех человек из разных участков. Присутствуют сотрудник службы безопасности, два плавильщика и инженер-металлург, который отвечает непосредственно за технологию", – говорит Копосов.Внутри жарко. Пылает индукционная печь. Такое впечатление, что жидкое золото просто горит. Сами рабочие-плавщики – в длинных серебристых халатах. Лица скрыты масками-щитами. Вспоминаются средневековые алхимики со своими тиглями. Но если старинные искатели философского камня – больше персонажи легенд и сказок, то здесь все по-настоящему. Серебристая спецформа помогает металлургам выдерживать жар от индукционной печи, внутри которой температура достигает 1,2 тысячи градусов.В печи плавится катодный осадок. Он бывает двух видов. Полученный из флотоконцентрата (именно из него сейчас на наших глазах выплавляется золото) выглядит как коричневый песок со слегка зеленоватым оттенком. Если осадок – гравитационный, то он кажется более светло-рыжим."Ненужные вещества – такие, как железо, медь, – переходят в шлак и остаются наверху. Расплавленный металл находится внизу, так как он тяжелее шлака. Первым делом при плавке шлак сливают и далее приступают уже к розливу металла", – говорит Копосов.Впрочем, и от шлака может быть толк. Внешне он выглядит как руда. Да ею, по сути, и является. Обычно, как объясняет нам главный металлург, он уходит обратно на фабрику и проходит технологическую цепочку еще раз.Расплавленный металл заливается в формы. Зрелище волнующее, которое способно захватить дух даже у взрослого человека. Любопытная деталь: при помощи специальных приспособлений металлурги выхватывают из кипящего золота что-то похожее на короткие палочки. Неужели в сплав проник посторонний мусор?Конечно, нет. Это полые стеклянные трубки, внутри которых вакуум. Когда такая трубка оказывается в жидком металле, стекло расплавляется, и золото заполняет внутреннюю полость. Потом, уже очищенная от стекла, проба напоминает спичку, да и имеет примерно такую же толщину."Пробы сдают в лабораторию, где производят пробирный анализ, на основании которого мы рассчитываем процентное содержание золота в каждом слитке", – объясняет главный металлург.На остывающие слитки наносят порядковый номер и название компании – "Павлик"."Масса получившегося слитка – 20-25 килограммов. Для получения одного такого слитка нужно 150-170 самосвалов", – говорит Копосов.На вид слитки – небольшие, не больше буханки хлеба. Но видимость обманчива. Когда я пытаюсь поднять один из них, он оказывается неожиданно тяжелым. Действительно 20 килограммов.Впрочем, это еще не чистое золото, а сплав, в котором содержится серебро. Называется этот сплав доре. Чистое же золото получают на аффинажном заводе в Красноярске, куда поступают слитки.Где хранятся хвостыТехнологическая часть производства получением золота не заканчивается. Например, на "Павлике" есть два специальных хвостохранилища. Что это значит?Хвосты – это продукт, полученный после обогащения, без полезного компонента, или содержащий его в минимальном количестве. Они имеют вид пульпы – мягкой субстанции серо-черного цвета."Чтобы убрать пульпу, ее растворяют в воде. Это делается для того, чтобы обеспечить гидротранспортировку отходов, которая происходит по трубопроводам", – объясняет заместитель начальника хвостового хозяйства Антон Ходненко.Около каждого хвостохранилища (всего их на "Павлике" два) оборудован водоем, напоминающий озеро. Здесь оборотная вода поступает на отстойный пруд, твердые фракции оседают на дно, а сама вода отстаивается и возвращается на производство."Хвостовые отложения тоже идут в дело – они используются как строительный материал для возведения дамбы", – рассказывает Ходненко.Сами себе изобретателиИсключительно важным подразделением "Павлика" являются ремонтно-механические мастерские. Здесь, как нам объясняет заместитель директора по техническому обслуживанию и ремонтам Олег Журин, работает много специалистов разных специальностей. Только в механическом цехе трудятся около 80 человек.Отдел технического контроля следит за состоянием машин на всем горно-обогатительном комбинате – на карьере, обоих золотоизвлекательных фабриках, в энергетической службе и поселке.В одном из цехов стоит на ремонте огромный БЕЛАЗ. Но, как объясняет Журин, если поломка случилась, например, в карьере, то технический персонал выезжает непосредственно туда. То же касается и ремонта экскаваторов."У нас есть четыре передвижные авторемонтные мастерские, укомплектованные всем необходимым инструментом и оборудованием", – рассказывает Журин.Важным подразделением является отдел планирования. Здесь составляются графики профилактических осмотров, происходит обеспечение товарно-материальными ценностями, проведение предусмотренных графиком ремонтных работ.Участок по ремонту механизмов отвечает за все подъемные краны ГОКа – самоходные, автомобильные и стационарные. Обычно поломку удается устранить за одну-две смены, но если повреждение серьезное, то может потребоваться и неделя, и в таком случае ремонтируемый кран, случается, и сам поднимают над поверхностью.На многих производствах на большой земле проблемой часто является замена рукавов высокого давления. Но на "Павлике" их изготавливают самостоятельно. Так же решается проблема и с деталями. Часто бывает, что большой агрегат встает без какой-нибудь нужной маленькой детали. Ждать, пока ее привезут с материка, – долго, да и дорого. Проще сделать самим.А бывает и так, что деталь некондиционная. Например, прислали болты для бульдозеров, а там слишком короткая резьба, и она не доходит даже до основания. Что делать в этом случае? Улучшить деталь самим, на основе точного расчета."Мы сами себе инженеры, технологи, токари", – говорит фрезеровщик Алексей Тарасов.Часто бывает, что позарез нужна какая-то нестандартная деталь. Легче сделать самим. Так, недавно Тарасов вместе с товарищами разработали специальные колесики для тележек. Теперь прекрасно ездят.Есть, чем заняться на ремонтном участке и прекрасной половине человечества. Так, экономический отдел, склад и мойка состоят почти целиком из женщин.Одна большая семьяНаша поездка на "Павлик" совпала с Днем металлурга – одним из самых главных праздников для ГОКа. В этот день в столовой был устроен особый, праздничный ужин. Посреди городка соорудили сцену, установили навесы, под которыми раздавали угощения. А вечером на сцене давали зажигательный концерт профессиональные артисты из Магадана – кавер-группа "Эдельвейс" и массовики-затейники из "Фабрики развлечений".Ближе к вечеру суровые вахтовые рабочие пустились в пляс. Теперь заряда бодрости и веселого настроения хватит надолго."День металлурга – праздник не только тех людей, которые отливают металл, но и всех причастных, которые участвуют в нашем общем деле. У нас трудятся люди множества профессий, но каждый из них вносит свой вклад. Каждый вносит частичку себя, своих сил. Мы одна большая семья, по-другому и быть не может", – сказал Алексей Мурзаков.

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https://ria.ru/20250618/pavlik-2023716679.html

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россия, производство, золоторудная компания "павлик", магаданская область, золото, день металлурга