https://ria.ru/20250725/pauell-2031420996.html

Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN

Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN - РИА Новости, 25.07.2025

Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN

Глава ФРС США Джером Пауэлл в частном порядке уверяет коллег, что намерен отработать срок на должности до конца, несмотря на давление президента Соединенных... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:31:00+03:00

2025-07-25T14:31:00+03:00

2025-07-25T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава ФРС США Джером Пауэлл в частном порядке уверяет коллег, что намерен отработать срок на должности до конца, несмотря на давление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года. "Глава ФРС Джером Пауэлл заявил многочисленным коллегам и союзникам, что он ни за что не поддастся призывам президента Дональда Трампа уйти в отставку, пообещав выдержать еще несколько месяцев беспрецедентного и многопланового давления президента в ответ на отказ Пауэлла снизить процентные ставки", - говорится в материале. По словам источников, Пауэлл считает, что судьба его председательства теперь связана с общей независимостью ФРС, и он должен оставаться на посту не только по личным причинам. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029955581.html

https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html

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в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша