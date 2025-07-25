Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pauell-2031420996.html
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN - РИА Новости, 25.07.2025
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN
Глава ФРС США Джером Пауэлл в частном порядке уверяет коллег, что намерен отработать срок на должности до конца, несмотря на давление президента Соединенных... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:31:00+03:00
2025-07-25T14:31:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_78159e1fdb978e38f85ba71b3d623285.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава ФРС США Джером Пауэлл в частном порядке уверяет коллег, что намерен отработать срок на должности до конца, несмотря на давление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года. "Глава ФРС Джером Пауэлл заявил многочисленным коллегам и союзникам, что он ни за что не поддастся призывам президента Дональда Трампа уйти в отставку, пообещав выдержать еще несколько месяцев беспрецедентного и многопланового давления президента в ответ на отказ Пауэлла снизить процентные ставки", - говорится в материале. По словам источников, Пауэлл считает, что судьба его председательства теперь связана с общей независимостью ФРС, и он должен оставаться на посту не только по личным причинам. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955581.html
https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c16f5006281423affbaa6cf8940f8355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN

CNN: Пауэлл пообещал отработать срок на должности несмотря на давление Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Джером Пауэлл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава ФРС США Джером Пауэлл в частном порядке уверяет коллег, что намерен отработать срок на должности до конца, несмотря на давление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
18 июля, 14:29
"Глава ФРС Джером Пауэлл заявил многочисленным коллегам и союзникам, что он ни за что не поддастся призывам президента Дональда Трампа уйти в отставку, пообещав выдержать еще несколько месяцев беспрецедентного и многопланового давления президента в ответ на отказ Пауэлла снизить процентные ставки", - говорится в материале.
По словам источников, Пауэлл считает, что судьба его председательства теперь связана с общей независимостью ФРС, и он должен оставаться на посту не только по личным причинам.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN
17 июля, 17:29
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала