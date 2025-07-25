Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 25.07.2025 (обновлено: 10:28 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031335624.html
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:11:00+03:00
2025-07-25T10:28:00+03:00
черное море
николай патрушев
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев."Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20250725/rossija-2031295284.html
черное море
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, николай патрушев, россия, украина
Черное море, Николай Патрушев, Россия, Украина
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море

Патрушев: устранить угрозы на Черном море возможно при демилитаризации Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев.
"Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.
Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев
03:53
 
Черное мореНиколай ПатрушевРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала