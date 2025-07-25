https://ria.ru/20250725/patrushev-2031335624.html
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:11:00+03:00
2025-07-25T10:11:00+03:00
2025-07-25T10:28:00+03:00
черное море
николай патрушев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев."Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20250725/rossija-2031295284.html
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черное море, николай патрушев, россия, украина
Черное море, Николай Патрушев, Россия, Украина
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
Патрушев: устранить угрозы на Черном море возможно при демилитаризации Украины