https://ria.ru/20250725/patrushev-2031335624.html

Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море

Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море - РИА Новости, 25.07.2025

Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море

Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:11:00+03:00

2025-07-25T10:11:00+03:00

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черное море

николай патрушев

россия

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев."Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250725/rossija-2031295284.html

черное море

россия

украина

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черное море, николай патрушев, россия, украина