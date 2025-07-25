https://ria.ru/20250725/patrushev-2031323799.html
Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море
Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море
Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:22:00+03:00
2025-07-25T09:22:00+03:00
2025-07-25T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства. "Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html
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безопасность, россия, черное море, киев, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Черное море, Киев, Николай Патрушев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Патрушев рассказал о противодействии НАТО в Черном море
Патрушев: ЧФ успешно противодействует присутствию НАТО в Черном море