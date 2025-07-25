https://ria.ru/20250725/patrushev-2031309168.html
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает, что Великобритания, применяя провокации в своих интересах, при... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:15:00+03:00
2025-07-25T07:15:00+03:00
2025-07-25T13:31:00+03:00
великобритания
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вашингтон (штат)
николай патрушев
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает, что Великобритания, применяя провокации в своих интересах, при необходимости "вонзит нож в спину" и США.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.По словам Патрушева, речь идет о попытке Лондона столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму."Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким "союзником" имеют дело", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031305945.html
https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html
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РИА Новости
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великобритания, лондон, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша
Великобритания, Лондон, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, США
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании
Патрушев: Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину Вашингтону