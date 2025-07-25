Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 25.07.2025 (обновлено: 13:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031309168.html
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает, что Великобритания, применяя провокации в своих интересах, при... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:15:00+03:00
2025-07-25T13:31:00+03:00
великобритания
лондон
вашингтон (штат)
николай патрушев
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает, что Великобритания, применяя провокации в своих интересах, при необходимости "вонзит нож в спину" и США.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.По словам Патрушева, речь идет о попытке Лондона столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму."Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким "союзником" имеют дело", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031305945.html
https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html
великобритания
лондон
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, лондон, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша
Великобритания, Лондон, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, США
Патрушев рассказал о провокационных планах Великобритании

Патрушев: Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину Вашингтону

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает, что Великобритания, применяя провокации в своих интересах, при необходимости "вонзит нож в спину" и США.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине
06:43
По словам Патрушева, речь идет о попытке Лондона столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму.
"Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким "союзником" имеют дело", - сказал Патрушев.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины
17 июля, 20:31
 
ВеликобританияЛондонВашингтон (штат)Николай ПатрушевВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала