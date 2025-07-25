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Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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06:43 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031305945.html
Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине
Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине
Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:43:00+03:00
2025-07-25T06:43:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
лондон
николай патрушев
военно-морские силы сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства. "В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.
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в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, николай патрушев, военно-морские силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Николай Патрушев, Военно-морские силы США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Патрушев обвинил Лондон в попытке сорвать переговоры с США по Украине

Патрушев: Лондон пытался провокацией на Балтике сорвать переговоры России и США

© РИА Новости / Сергей ГунеевНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.
Британская подводная лодка класса Vanguard - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок
06:16
 
В миреРоссияВашингтон (штат)ЛондонНиколай ПатрушевВоенно-морские силы СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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