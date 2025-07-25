https://ria.ru/20250725/patrushev-2031303865.html
Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок
Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок
Мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе, заявил в интервью РИА Новости помощник РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:16:00+03:00
2025-07-25T06:16:00+03:00
2025-07-25T06:16:00+03:00
безопасность
россия
северодвинск
архангельская область
николай патрушев
владимир путин
севмаш
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В четверг в состав российского ВМФ вошел атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проекта "Борей-А". В торжественной церемонии, прошедшей на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, принял участие президент РФ Владимир Путин. "Ядерный щит России – наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется", - сказал Патрушев. "Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам. Имеющие на своём борту мощный потенциал вооружения подлодки способны охладить любую горячую голову", - подчеркнул помощник президента.
https://ria.ru/20250725/rossija-2031297474.html
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031292279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, северодвинск, архангельская область, николай патрушев, владимир путин, севмаш
Безопасность, Россия, Северодвинск, Архангельская область, Николай Патрушев, Владимир Путин, Севмаш
Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок
Патрушев: ядерный потенциал АПЛ способен охладить любую горячую голову на Западе
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В четверг в состав российского ВМФ вошел атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проекта "Борей-А". В торжественной церемонии, прошедшей на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, принял участие президент РФ Владимир Путин.
"Ядерный щит России – наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется", - сказал Патрушев.
"Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам. Имеющие на своём борту мощный потенциал вооружения подлодки способны охладить любую горячую голову", - подчеркнул помощник президента.