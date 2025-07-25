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Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО - РИА Новости, 25.07.2025
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03:13 25.07.2025 (обновлено: 11:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031292279.html
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО - РИА Новости, 25.07.2025
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО
Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:13:00+03:00
2025-07-25T11:40:00+03:00
россия
нато
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.&quot;Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны&quot;, — сказал он.По словам Патрушева, Североатлантический альянс все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, и речь идет о весьма значимых рисках:При этом, добавил собеседник агентства, Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250725/nato-2031287109.html
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россия, нато, в мире, николай патрушев, великобритания, норвегия
Россия, НАТО, В мире, Николай Патрушев, Великобритания, Норвегия
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО

Патрушев: действия НАТО похожи на отработку агрессии против России

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«

"Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны", — сказал он.

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По словам Патрушева, Североатлантический альянс все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, и речь идет о весьма значимых рисках:
  • увеличивается присутствие корабельных группировок;
  • проводятся масштабные учения в прилегающих акваториях;
  • фиксируется высокая интенсивность деятельности разведывательных средств;
  • в Северо-Восточной Атлантике, в Гренландско-Норвежской морской зоне, на территории Норвегии, Финляндии и Швеции проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил, имеющих антироссийскую направленность;
  • на территории Польши, стран Балтии и в Балтийской морской зоне наращивается группировка из состава сил быстрого реагирования Объединенных вооруженных сил НАТО.
При этом, добавил собеседник агентства, Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
23 июля, 22:47
 
РоссияНАТОВ миреНиколай ПатрушевВеликобританияНорвегия
 
 
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