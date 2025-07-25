Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО
Патрушев: действия НАТО похожи на отработку агрессии против России
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны", — сказал он.
- увеличивается присутствие корабельных группировок;
- проводятся масштабные учения в прилегающих акваториях;
- фиксируется высокая интенсивность деятельности разведывательных средств;
- в Северо-Восточной Атлантике, в Гренландско-Норвежской морской зоне, на территории Норвегии, Финляндии и Швеции проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил, имеющих антироссийскую направленность;
- на территории Польши, стран Балтии и в Балтийской морской зоне наращивается группировка из состава сил быстрого реагирования Объединенных вооруженных сил НАТО.
При этом, добавил собеседник агентства, Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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