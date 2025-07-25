https://ria.ru/20250725/patrushev-2031292279.html

Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО

Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО - РИА Новости, 25.07.2025

Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО

Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:13:00+03:00

2025-07-25T03:13:00+03:00

2025-07-25T11:40:00+03:00

россия

нато

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великобритания

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нынешние действия НАТО весьма похожи на отработку полномасштабной агрессии против России, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны", — сказал он.По словам Патрушева, Североатлантический альянс все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, и речь идет о весьма значимых рисках:При этом, добавил собеседник агентства, Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250725/nato-2031287109.html

https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нато, в мире, николай патрушев, великобритания, норвегия