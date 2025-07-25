https://ria.ru/20250725/palestina-2031433731.html

Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина

Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025

Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:07:00+03:00

2025-07-25T15:07:00+03:00

2025-07-25T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство Палестина. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. "Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством является правильным. Германия также должна наконец пойти на этот шаг в качестве четкого сигнала на пути к решению на основе создания двух государств", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. По ее словам, вместо этого правительство ФРГ всё больше изолирует себя своей политикой в отношении Израиля. Она заявила, что те, кто продолжает снабжать израильское правительство оружием, несут частичную ответственность за военные преступления и смерти от голода в Газе. Вагенкнехт потребовала от младшего партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перейти к более решительным действиям. "СДПГ больше не может просто возмущаться. Она должна наконец добиться смены курса в ближневосточной политике или выйти из коалиции", - заявила политик. Ранее фракция Социал-демократической партии Германии потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

https://ria.ru/20250324/germanija-2006958462.html

https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html

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