Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/palestina-2031433731.html
Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина
Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025
Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:07:00+03:00
2025-07-25T15:07:00+03:00
в мире
германия
франция
палестина
эммануэль макрон
сара вагенкнехт
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство Палестина. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. "Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством является правильным. Германия также должна наконец пойти на этот шаг в качестве четкого сигнала на пути к решению на основе создания двух государств", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. По ее словам, вместо этого правительство ФРГ всё больше изолирует себя своей политикой в отношении Израиля. Она заявила, что те, кто продолжает снабжать израильское правительство оружием, несут частичную ответственность за военные преступления и смерти от голода в Газе. Вагенкнехт потребовала от младшего партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перейти к более решительным действиям. "СДПГ больше не может просто возмущаться. Она должна наконец добиться смены курса в ближневосточной политике или выйти из коалиции", - заявила политик. Ранее фракция Социал-демократической партии Германии потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250324/germanija-2006958462.html
https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html
германия
франция
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96332af2b156bc25324143823913e7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, палестина, эммануэль макрон, сара вагенкнехт, кир стармер, оон, хдс/хсс, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Германия, Франция, Палестина, Эммануэль Макрон, Сара Вагенкнехт, Кир Стармер, ООН, ХДС/ХСС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина

Вагенкнехт призвала Германию вслед за Францией признать Государство Палестина

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство Палестина.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Германия осудила признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу
24 марта, 14:33
"Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством является правильным. Германия также должна наконец пойти на этот шаг в качестве четкого сигнала на пути к решению на основе создания двух государств", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
По ее словам, вместо этого правительство ФРГ всё больше изолирует себя своей политикой в отношении Израиля. Она заявила, что те, кто продолжает снабжать израильское правительство оружием, несут частичную ответственность за военные преступления и смерти от голода в Газе.
Вагенкнехт потребовала от младшего партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перейти к более решительным действиям.
"СДПГ больше не может просто возмущаться. Она должна наконец добиться смены курса в ближневосточной политике или выйти из коалиции", - заявила политик.
Ранее фракция Социал-демократической партии Германии потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
 
В миреГерманияФранцияПалестинаЭммануэль МакронСара ВагенкнехтКир СтармерООНХДС/ХССОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала