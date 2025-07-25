Вагенкнехт призвала Германию признать Государство Палестина
Вагенкнехт призвала Германию вслед за Францией признать Государство Палестина
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия вслед за Францией должна признать Государство Палестина.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина.
"Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством является правильным. Германия также должна наконец пойти на этот шаг в качестве четкого сигнала на пути к решению на основе создания двух государств", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
По ее словам, вместо этого правительство ФРГ всё больше изолирует себя своей политикой в отношении Израиля. Она заявила, что те, кто продолжает снабжать израильское правительство оружием, несут частичную ответственность за военные преступления и смерти от голода в Газе.
Вагенкнехт потребовала от младшего партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перейти к более решительным действиям.
"СДПГ больше не может просто возмущаться. Она должна наконец добиться смены курса в ближневосточной политике или выйти из коалиции", - заявила политик.
Ранее фракция Социал-демократической партии Германии потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
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