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Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025
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13:01 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/palestina-2031385915.html
Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина
Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025
Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина
Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать государство Палестина, заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:01:00+03:00
2025-07-25T13:01:00+03:00
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать государство Палестина, заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Отмечается, что правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что только согласованное решение о создании двух государств сможет обеспечить устойчивый мир и безопасность для израильтян и палестинцев. "Признание палестинского государства по-прежнему рассматривается как один из завершающих шагов на пути к реализации решения о двух государствах. Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для федерального правительства. В связи с этим оно (правительство - ред.) не планирует в краткосрочной перспективе признание палестинского государства", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Корнелиуса. Ранее посол посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил в интервью РИА Новости, что он ожидает, что еще ряд стран признает его государство уже в конце текущего месяца.
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в мире, германия, палестина, израиль, оон
В мире, Германия, Палестина, Израиль, ООН
Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина

Корнелиус: ФРГ не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать государство Палестина, заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Отмечается, что правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что только согласованное решение о создании двух государств сможет обеспечить устойчивый мир и безопасность для израильтян и палестинцев.
"Признание палестинского государства по-прежнему рассматривается как один из завершающих шагов на пути к реализации решения о двух государствах. Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для федерального правительства. В связи с этим оно (правительство - ред.) не планирует в краткосрочной перспективе признание палестинского государства", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Корнелиуса.
Ранее посол посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил в интервью РИА Новости, что он ожидает, что еще ряд стран признает его государство уже в конце текущего месяца.
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