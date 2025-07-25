https://ria.ru/20250725/palestina-2031385915.html

Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина

Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина - РИА Новости, 25.07.2025

Правительство ФРГ не планирует признавать государство Палестина

Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать государство Палестина, заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:01:00+03:00

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать государство Палестина, заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Отмечается, что правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что только согласованное решение о создании двух государств сможет обеспечить устойчивый мир и безопасность для израильтян и палестинцев. "Признание палестинского государства по-прежнему рассматривается как один из завершающих шагов на пути к реализации решения о двух государствах. Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для федерального правительства. В связи с этим оно (правительство - ред.) не планирует в краткосрочной перспективе признание палестинского государства", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Корнелиуса. Ранее посол посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил в интервью РИА Новости, что он ожидает, что еще ряд стран признает его государство уже в конце текущего месяца.

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