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Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией - РИА Новости, 25.07.2025
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10:06 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/otnosheniya-2031333957.html
Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией
Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией - РИА Новости, 25.07.2025
Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией
Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:06:00+03:00
2025-07-25T10:06:00+03:00
в мире
молдавия
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днестр
виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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в мире, молдавия, россия, днестр, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Виталий Игнатьев
Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией

Игнатьев: отношения Приднестровья и России носят стратегический характер

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Виталий Игнатьев . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии
10:03
 
В миреМолдавияРоссияДнестрВиталий Игнатьев
 
 
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