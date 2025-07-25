https://ria.ru/20250725/otnosheniya-2031333957.html

Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией

Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией - РИА Новости, 25.07.2025

Глава МИД ПМР оценил отношения Приднестровья с Россией

Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:06:00+03:00

2025-07-25T10:06:00+03:00

2025-07-25T10:06:00+03:00

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250725/glava-2031333427.html

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в мире, молдавия, россия, днестр, виталий игнатьев