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Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.07.2025
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:24:00+03:00
2025-07-25T07:24:00+03:00
2025-07-25T07:24:00+03:00
россия
республика алтай
михаил мишустин
экономика
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%. "Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018846744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, михаил мишустин, экономика
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Экономика
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО