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Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.07.2025
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Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.07.2025
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин
Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:24:00+03:00
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россия
республика алтай
михаил мишустин
экономика
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%. "Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.
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россия, республика алтай, михаил мишустин, экономика
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Экономика
Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками обращения с ТКО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%.
"Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.
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РоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинЭкономика
 
 
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