https://ria.ru/20250725/otkhody-2031309853.html

Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин

Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.07.2025

Россия готова делиться практиками обращения с ТКО, заявил Мишустин

Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:24:00+03:00

2025-07-25T07:24:00+03:00

2025-07-25T07:24:00+03:00

россия

республика алтай

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790377998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a282becc2069bb2caa0ab79e255e6a6.jpg

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами лучшими практиками в области обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер заявил, что сейчас более половины твердых коммунальных отходов в РФ идет на обработку, построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором, а уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%. "Конечно, мы готовы делиться с друзьями лучшими практиками", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018846744.html

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика алтай, михаил мишустин, экономика