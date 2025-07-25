Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля
Додон: оппозиция в Молдавии проведет митинг в центре Кишинева 26 июля
© SputnikПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
© Sputnik
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии в субботу проведет митинг в центре Кишинева, организаторы намерены собрать более 10 тысяч человек, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
"Завтра, 26 июля, в 11.00 (совпадает с мск) мы проведем большой митинг "За Молдову" в центре Кишинёва. В нём примут участие руководство, члены и сторонники четырёх партий: ПСРМ, ПКРМ, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Ожидаем участие более 10 тысяч человек. На митинге озвучим ясные послания, что делаем дальше", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.