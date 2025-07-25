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Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля - РИА Новости, 25.07.2025
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15:21 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/oppozitsija-2031437507.html
Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля
Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля - РИА Новости, 25.07.2025
Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля
Оппозиция в Молдавии в субботу проведет митинг в центре Кишинева, организаторы намерены собрать более 10 тысяч человек, заявил экс-президент, лидер Соцпартии... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:21:00+03:00
2025-07-25T15:21:00+03:00
в мире
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игорь додон
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владимир воронин
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии в субботу проведет митинг в центре Кишинева, организаторы намерены собрать более 10 тысяч человек, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. "Завтра, 26 июля, в 11.00 (совпадает с мск) мы проведем большой митинг "За Молдову" в центре Кишинёва. В нём примут участие руководство, члены и сторонники четырёх партий: ПСРМ, ПКРМ, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Ожидаем участие более 10 тысяч человек. На митинге озвучим ясные послания, что делаем дальше", - написал Додон в своем Telegram-канале. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, игорь додон, василий тарлев, владимир воронин, псрм, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Игорь Додон, Василий Тарлев, Владимир Воронин, ПСРМ, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля

Додон: оппозиция в Молдавии проведет митинг в центре Кишинева 26 июля

© SputnikПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии в субботу проведет митинг в центре Кишинева, организаторы намерены собрать более 10 тысяч человек, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
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"Завтра, 26 июля, в 11.00 (совпадает с мск) мы проведем большой митинг "За Молдову" в центре Кишинёва. В нём примут участие руководство, члены и сторонники четырёх партий: ПСРМ, ПКРМ, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Ожидаем участие более 10 тысяч человек. На митинге озвучим ясные послания, что делаем дальше", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
22 июля, 14:01
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияИгорь ДодонВасилий ТарлевВладимир ВоронинПСРМSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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