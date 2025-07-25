https://ria.ru/20250725/operatsiya-2031349464.html
В Москве провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку
В Москве провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку
Сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку выполнили врачи Москвы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:59:00+03:00
2025-07-25T10:59:00+03:00
2025-07-25T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку выполнили врачи Москвы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня в структуре трех крупнейших детских стационаров столицы уже работают шесть специализированных центров, где оказывают помощь детям с врожденными патологиями пищеварительной системы и сердца. Мощный инфраструктурный каркас и профессионализм медиков позволяет нам не только выявлять патологии у малышей еще до их появления на свет, но и решать сложные клинические случаи – дать шанс на счастливое детство, полноценную жизнь. История маленького пациента ДГКБ имени Филатова – тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенес операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год – уникальное вмешательство по удлинению кишечника", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что между операциями за состоянием ребенка наблюдали медики специализированного гастроцентра при Филатовской больнице. В этом учреждении применяют самые современные протоколы ведения таких пациентов. "Врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника, улучшить пищеварительную функцию организма ребенка. Благодаря оперативной помощи малыш получил шанс на счастливое и полноценное детство наравне со сверстниками", - добавила Ракова.
https://ria.ru/20250724/peterburg-2031247492.html
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здоровье - общество, москва, анастасия ракова , врачи, медицина
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Врачи, Медицина
В Москве провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку
В Москве врачи выполнили сложнейшую операцию по удлинению кишечника ребенку