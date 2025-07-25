https://ria.ru/20250725/opasnost-2031353719.html
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:17:00+03:00
2025-07-25T11:17:00+03:00
2025-07-25T11:17:00+03:00
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. В приложении указано, что опасность была объявлена в 5.08 мск, она продлилась около 6 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - сообщается в приложении МЧС.
https://ria.ru/20250725/adygeya-2031339819.html
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безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА