https://ria.ru/20250725/opasnost-2031353719.html

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:17:00+03:00

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2025-07-25T11:17:00+03:00

безопасность

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. В приложении указано, что опасность была объявлена в 5.08 мск, она продлилась около 6 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - сообщается в приложении МЧС.

https://ria.ru/20250725/adygeya-2031339819.html

самарская область

россия

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2025

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безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)