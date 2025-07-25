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ООН заявила о готовности сотрудничать с GHF - РИА Новости, 25.07.2025
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21:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/oon-2031537049.html
ООН заявила о готовности сотрудничать с GHF
ООН заявила о готовности сотрудничать с GHF - РИА Новости, 25.07.2025
ООН заявила о готовности сотрудничать с GHF
ООН готова сотрудничать с организацией GHF (Gaza Humanitarian Fund, Гуманитарный фонд Газы), заявила заместитель официального представителя генсека Стефани... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:50:00+03:00
2025-07-25T21:50:00+03:00
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН готова сотрудничать с организацией GHF (Gaza Humanitarian Fund, Гуманитарный фонд Газы), заявила заместитель официального представителя генсека Стефани Тремблей. Американский фонд GHF начал работу в анклаве после отказа Израиля от сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР. Глава последнего Филипп Лаззарини отмечал, что фонд "не приносит ничего кроме голода и обстрелов", а в офисе генсека ООН заявляли, что методы работы фонда не соответствуют минимальным стандартам Всемирной Организации. Критиковали GHF и в ХАМАС. "Я могу подтвердить, что (замгенсека ООН - ред.) Том Флетчер написал письмо главе Гуманитарного фонда Газы. В письме господин Флетчер подтвердил, что ООН готова сотрудничать с любым партнером, чтобы обеспечить доставку крайне необходимой гуманитарной помощи жителям Газы", – сказала Тремблей в ходе брифинга. При этом, отметила Тремблей, замгенсека Флетчер указал в соответствующем письме, что любое партнерство должно соответствовать принципам беспристрастности, нейтралитета и независимости. "Это означает, что помощь должна направляться туда, где в ней больше всего нуждаются, и без дискриминации, и что мы оказываем помощь нуждающимся гражданским лицам, а не воюющим сторонам. Эти принципы жизненно важны для укрепления общественного признания и доверия, которые лежат в основе эффективной гуманитарной деятельности", – добавила она.
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в мире, израиль, оон, бапор, хамас
В мире, Израиль, ООН, БАПОР, ХАМАС
ООН заявила о готовности сотрудничать с GHF

В ООН заявили о готовности сотрудничать с организацией GHF

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Здание ООН. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН готова сотрудничать с организацией GHF (Gaza Humanitarian Fund, Гуманитарный фонд Газы), заявила заместитель официального представителя генсека Стефани Тремблей.
Американский фонд GHF начал работу в анклаве после отказа Израиля от сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР. Глава последнего Филипп Лаззарини отмечал, что фонд "не приносит ничего кроме голода и обстрелов", а в офисе генсека ООН заявляли, что методы работы фонда не соответствуют минимальным стандартам Всемирной Организации. Критиковали GHF и в ХАМАС.
"Я могу подтвердить, что (замгенсека ООН - ред.) Том Флетчер написал письмо главе Гуманитарного фонда Газы. В письме господин Флетчер подтвердил, что ООН готова сотрудничать с любым партнером, чтобы обеспечить доставку крайне необходимой гуманитарной помощи жителям Газы", – сказала Тремблей в ходе брифинга.
При этом, отметила Тремблей, замгенсека Флетчер указал в соответствующем письме, что любое партнерство должно соответствовать принципам беспристрастности, нейтралитета и независимости.
"Это означает, что помощь должна направляться туда, где в ней больше всего нуждаются, и без дискриминации, и что мы оказываем помощь нуждающимся гражданским лицам, а не воюющим сторонам. Эти принципы жизненно важны для укрепления общественного признания и доверия, которые лежат в основе эффективной гуманитарной деятельности", – добавила она.
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