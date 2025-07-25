https://ria.ru/20250725/oon-2031533971.html

Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, сообщили в ООН

Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.07.2025

Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, сообщили в ООН

Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, еще свыше 4 тысяч – в Камбодже, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости заместитель официального... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:12:00+03:00

2025-07-25T21:12:00+03:00

2025-07-25T21:13:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

франция

оон

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154120_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b8bf483f12224b27380e3ea8ca34e80.jpg

ООН, 25 июл – РИА Новости. Более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, еще свыше 4 тысяч – в Камбодже, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, комментируя эскалацию между странами. "Согласно гуманитарным партнерам, более 131 тысячи человек в Таиланде и более 4 тысяч человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе для ударов по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031533369.html

таиланд

камбоджа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, франция, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей