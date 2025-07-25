https://ria.ru/20250725/oon-2031529585.html
В ООН поддержали решение Франции признать Палестину
В ООН поддержали решение Франции признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
В ООН поддержали решение Франции признать Палестину
ООН приветствует шаги, способствующие реализации двугосударственного решения палестинского вопроса, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:30:00+03:00
2025-07-25T20:30:00+03:00
2025-07-25T20:30:00+03:00
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ООН, 25 июл - РИА Новости. ООН приветствует шаги, способствующие реализации двугосударственного решения палестинского вопроса, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Стефани Тремблей, комментируя решение Франции признать Палестину. В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах республики признать Палестину, заявил, что Россия всегда придерживалась двугосударственной модели урегулирования на Ближнем Востоке. "Решение Франции является двусторонним и суверенным решением. Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш) приветствует все шаги, которые поддерживают реализацию двугосударственного решения. Мы готовы поддержать все усилия, направленные на достижение справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке", - сказала Тремблей в ходе брифинга для журналистов. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250725/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, антониу гутерреш, оон
В мире, Палестина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН поддержали решение Франции признать Палестину
В ООН назвали решение Франции о признании Палестины двусторонним и суверенным