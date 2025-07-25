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Заседание СБ ООН по теме Таиланда и Камбоджи будет закрытым - РИА Новости, 25.07.2025
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01:29 25.07.2025 (обновлено: 01:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/oon-2031287616.html
Заседание СБ ООН по теме Таиланда и Камбоджи будет закрытым
Заседание СБ ООН по теме Таиланда и Камбоджи будет закрытым - РИА Новости, 25.07.2025
Заседание СБ ООН по теме Таиланда и Камбоджи будет закрытым
Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым, назначено на 22.00 мск пятницы, подтвердили РИА Новости в председательствующей в июле... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:29:00+03:00
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым, назначено на 22.00 мск пятницы, подтвердили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации."Закрытое заседание, 15.00 (22.00 мск – ред.)", – рассказали в пакистанской миссии.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/gensek-2031267553.html
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Камбоджа, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Таиланд, Пакистан
Заседание СБ ООН по теме Таиланда и Камбоджи будет закрытым

Заседание Совбеза ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым, назначено на 22.00 мск пятницы, подтвердили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации.
"Закрытое заседание, 15.00 (22.00 мск – ред.)", – рассказали в пакистанской миссии.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Генсек ООН призвал к диалогу между Таиландом и Камбоджей
Вчера, 21:00
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей
Вчера, 17:52
 
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