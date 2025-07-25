https://ria.ru/20250725/oon-2031286655.html

Совбез ООН проведет заседание по теме конфликта Таиланда и Камбоджи

Совбез ООН проведет заседание по теме конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 25.07.2025

Совбез ООН проведет заседание по теме конфликта Таиланда и Камбоджи

Совет безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание в связи с эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:16:00+03:00

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2025-07-25T01:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание в связи с эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник."Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание в связи со столкновениями в Таиланде и Камбодже", - пишет агентство.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/gensek-2031267553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, камбоджа, совет безопасности оон, оон