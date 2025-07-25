Совбез ООН проведет заседание по теме конфликта Таиланда и Камбоджи
Совбез ООН проведет экстренное заседание по теме конфликта Таиланда и Камбоджи
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание в связи с эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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