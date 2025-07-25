https://ria.ru/20250725/ombudsmen-2031307734.html
Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка"
Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка" - РИА Новости, 25.07.2025
Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка"
Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил обращение в МВД с просьбой провести проверку в отношении бывшего члена совета директоров... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:01:00+03:00
2025-07-25T07:01:00+03:00
2025-07-25T07:01:00+03:00
происшествия
россия
сша
калифорния
александр галицкий
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил обращение в МВД с просьбой провести проверку в отношении бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого о вывозе из страны детей без согласия матери, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Поводом для проверки стало обращение к уполномоченному его бывшей супруги Алии. В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, согласно Решению Верховного суда штата Калифорнии (США), местом проживания детей суд определил с матерью - Алией Галицкой. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Алия Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление к российскому омбудсмену в рамках Всероссийской недели правовой помощи семье, организованной Минюстом России в июле этого года. Аппарат Уполномоченного по правам человека в России направил официальное письмо начальнику УВД по Центральному округу Москвы Олегу Паукову с просьбой провести процессуальную проверку о факте похищения детей. Заявление было зафиксировано Книге учета сообщений о преступлениях. Кроме того, как установили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, ранее для получения американской визы Галицкий подделал справку о выходе из гражданства России. Согласно официальной информации МИД РФ, данная справка ему никогда не выдавалась. Ранее Александр Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка". Однако по официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной он вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким. Галицкий возглавляет венчурный фонд Almaz Capital.
https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html
https://ria.ru/20241025/kitaj-1980071310.html
россия
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сша, калифорния, александр галицкий, альфа-банк
Происшествия, Россия, США, Калифорния, Александр Галицкий, Альфа-банк
Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка"
Экс-члена совета директоров Альфа-банка проверят после сообщения о краже детей
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил обращение в МВД с просьбой провести проверку в отношении бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого о вывозе из страны детей без согласия матери, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Поводом для проверки стало обращение к уполномоченному его бывшей супруги Алии.
В браке у Галицких
родилось двое детей, которые имеют гражданство России
и США
. В марте супруги развелись, согласно Решению Верховного суда штата Калифорнии
(США), местом проживания детей суд определил с матерью - Алией Галицкой. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье
. В конце мая Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Алия Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление к российскому омбудсмену в рамках Всероссийской недели правовой помощи семье, организованной Минюстом России в июле этого года.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в России направил официальное письмо начальнику УВД по Центральному округу Москвы
Олегу Паукову с просьбой провести процессуальную проверку о факте похищения детей. Заявление было зафиксировано Книге учета сообщений о преступлениях.
Кроме того, как установили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, ранее для получения американской визы Галицкий подделал справку о выходе из гражданства России. Согласно официальной информации МИД РФ, данная справка ему никогда не выдавалась.
Ранее Александр Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка
". Однако по официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной он вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Галицкий возглавляет венчурный фонд Almaz Capital.