https://ria.ru/20250725/ombudsmen-2031307734.html

Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка"

Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка" - РИА Новости, 25.07.2025

Омбудсмен просит МВД проверить экс-члена совета директоров "Альфа-банка"

Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил обращение в МВД с просьбой провести проверку в отношении бывшего члена совета директоров... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:01:00+03:00

2025-07-25T07:01:00+03:00

2025-07-25T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил обращение в МВД с просьбой провести проверку в отношении бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого о вывозе из страны детей без согласия матери, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Поводом для проверки стало обращение к уполномоченному его бывшей супруги Алии. В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, согласно Решению Верховного суда штата Калифорнии (США), местом проживания детей суд определил с матерью - Алией Галицкой. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Алия Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление к российскому омбудсмену в рамках Всероссийской недели правовой помощи семье, организованной Минюстом России в июле этого года. Аппарат Уполномоченного по правам человека в России направил официальное письмо начальнику УВД по Центральному округу Москвы Олегу Паукову с просьбой провести процессуальную проверку о факте похищения детей. Заявление было зафиксировано Книге учета сообщений о преступлениях. Кроме того, как установили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, ранее для получения американской визы Галицкий подделал справку о выходе из гражданства России. Согласно официальной информации МИД РФ, данная справка ему никогда не выдавалась. Ранее Александр Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка". Однако по официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной он вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким. Галицкий возглавляет венчурный фонд Almaz Capital.

https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html

https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html

https://ria.ru/20241025/kitaj-1980071310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сша, калифорния, александр галицкий, альфа-банк