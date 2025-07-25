НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака
Украинская правда: НАБУ в июле провело обыски в Германии у Шурмы
© Офис Президента УкраиныРостислав Шурма
© Офис Президента Украины
Ростислав Шурма. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов.
"Как утверждают собеседники УП ("Украинская правда" - ред.) среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса (Зеленского - ред.) и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что это произошло почти сразу после того, как утих скандал, связанный с обвинениями в коррупции в отношении экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.
По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали "одной из последних капель" для Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств.
Согласно изданию, офис Зеленского обеспокоен тем, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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