Рейтинг@Mail.ru
НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/obysk-2031394637.html
НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака
НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака - РИА Новости, 25.07.2025
НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:19:00+03:00
2025-07-25T13:19:00+03:00
в мире
германия
киев
андрей ермак
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970234197_160:0:1545:779_1920x0_80_0_0_258eade176e9682baeccc69198179833.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов. В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины". "Как утверждают собеседники УП ("Украинская правда" - ред.) среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса (Зеленского - ред.) и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон", - говорится в сообщении. В статье отмечается, что это произошло почти сразу после того, как утих скандал, связанный с обвинениями в коррупции в отношении экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали "одной из последних капель" для Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств. Согласно изданию, офис Зеленского обеспокоен тем, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970234197_333:0:1372:779_1920x0_80_0_0_5d3cdd8e0ea99ba5522601d35c234c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, андрей ермак, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, g7, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Германия, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины, G7, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака

Украинская правда: НАБУ в июле провело обыски в Германии у Шурмы

© Офис Президента УкраиныРостислав Шурма
Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Офис Президента Украины
Ростислав Шурма. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов.
В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины".
Акция протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили девять городов Украины
Вчера, 23:05
"Как утверждают собеседники УП ("Украинская правда" - ред.) среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса (Зеленского - ред.) и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что это произошло почти сразу после того, как утих скандал, связанный с обвинениями в коррупции в отношении экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.
По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали "одной из последних капель" для Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств.
Согласно изданию, офис Зеленского обеспокоен тем, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский законом о НАБУ "сдал назад", пишут СМИ
Вчера, 21:07
 
В миреГерманияКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада УкраиныG7Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала