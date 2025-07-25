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НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака

НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака - РИА Новости, 25.07.2025

НАБУ в июле провело обыски в Германии у экс-заместителя Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:19:00+03:00

2025-07-25T13:19:00+03:00

2025-07-25T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов. В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины". "Как утверждают собеседники УП ("Украинская правда" - ред.) среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса (Зеленского - ред.) и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон", - говорится в сообщении. В статье отмечается, что это произошло почти сразу после того, как утих скандал, связанный с обвинениями в коррупции в отношении экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали "одной из последних капель" для Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств. Согласно изданию, офис Зеленского обеспокоен тем, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html

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в мире, германия, киев, андрей ермак, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, g7, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)