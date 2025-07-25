https://ria.ru/20250725/obstrely-2031283548.html
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:37:00+03:00
2025-07-25T00:37:00+03:00
2025-07-25T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна - на светлодарском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 33 боеприпаса. По данным ведомства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей, в том числе ребенка. За предыдущие сутки управление зафиксировало 10 обстрелов.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса