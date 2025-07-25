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Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области

Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025

Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области

Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:40:00+03:00

2025-07-25T13:40:00+03:00

2025-07-25T13:45:00+03:00

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить."Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела повреждения получили территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник"."В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская аэс, происшествия