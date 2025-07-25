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Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области
Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:40:00+03:00
2025-07-25T13:40:00+03:00
2025-07-25T13:45:00+03:00
энергодар
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить."Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела повреждения получили территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник"."В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили", - добавил губернатор.
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Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Происшествия
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области
Балицкий: 2 человека погибли при обстреле ВСУ в Энергодаре Запорожской области