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Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
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13:40 25.07.2025 (обновлено: 13:45 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/obstrel-2031401994.html
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области
Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:40:00+03:00
2025-07-25T13:45:00+03:00
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить."Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела повреждения получили территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник"."В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Происшествия
Два человека погибли при обстреле Энергодара в Запорожской области

Балицкий: 2 человека погибли при обстреле ВСУ в Энергодаре Запорожской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить.
"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрела повреждения получили территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник".
"В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили", - добавил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
ЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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