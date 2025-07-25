https://ria.ru/20250725/obmen-2031447628.html
Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область
Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область - РИА Новости, 25.07.2025
Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область
Десять граждан РФ и Украины, привезенных в Россию в ходе обмена политзаключенными, отправляются в пункт временного размещения Смоленской области, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:52:00+03:00
2025-07-25T15:52:00+03:00
2025-07-25T15:52:00+03:00
россия
украина
смоленская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Десять граждан РФ и Украины, привезенных в Россию в ходе обмена политзаключенными, отправляются в пункт временного размещения Смоленской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу федеральный омбудсмен в центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. "В рамках стамбульских договоренностей в результате первого обмена 1000 на 1000 были и 100 человек гражданских людей… Сегодня почти 50 человек были переданы их родным и близким… Десять человек сегодня мы отправляем в пункт временного размещения в Смоленскую область", - сказала Москалькова журналистам после встречи.
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031034879.html
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россия, украина, смоленская область, татьяна москалькова
Россия, Украина, Смоленская область, Татьяна Москалькова
Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область
Москалькова: граждане, возвращенные в ходе обмена, поедут под Смоленск