https://ria.ru/20250725/obmen-2031447628.html

Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область

Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область - РИА Новости, 25.07.2025

Граждан, возвращенных в ходе обмена, отправят в Смоленскую область

Десять граждан РФ и Украины, привезенных в Россию в ходе обмена политзаключенными, отправляются в пункт временного размещения Смоленской области, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:52:00+03:00

2025-07-25T15:52:00+03:00

2025-07-25T15:52:00+03:00

россия

украина

смоленская область

татьяна москалькова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Десять граждан РФ и Украины, привезенных в Россию в ходе обмена политзаключенными, отправляются в пункт временного размещения Смоленской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу федеральный омбудсмен в центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. "В рамках стамбульских договоренностей в результате первого обмена 1000 на 1000 были и 100 человек гражданских людей… Сегодня почти 50 человек были переданы их родным и близким… Десять человек сегодня мы отправляем в пункт временного размещения в Смоленскую область", - сказала Москалькова журналистам после встречи.

https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031034879.html

россия

украина

смоленская область

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россия, украина, смоленская область, татьяна москалькова