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Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня - РИА Новости, 25.07.2025
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19:46 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/obezyana-2031525064.html
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня - РИА Новости, 25.07.2025
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:46:00+03:00
2025-07-25T19:46:00+03:00
происшествия
евпатория
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер. Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем", - говорится в сообщении. Спасатели спустили обезьяну с чердака вниз, после этого передали в руки хозяина Евпаторийского зоопарка. "С обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html
евпатория
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происшествия, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Евпатория, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня

Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну поймали на чердаке одного из зданий

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Сбежавшая из зоопарка Евпатории обезьяна
Сбежавшая из зоопарка Евпатории обезьяна - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Сбежавшая из зоопарка Евпатории обезьяна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«
"На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер. Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем", - говорится в сообщении.
Спасатели спустили обезьяну с чердака вниз, после этого передали в руки хозяина Евпаторийского зоопарка.
"С обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась", - подчеркнули в пресс-службе.
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ПроисшествияЕвпаторияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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