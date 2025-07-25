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Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня

Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня - РИА Новости, 25.07.2025

Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня

Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:46:00+03:00

2025-07-25T19:46:00+03:00

2025-07-25T19:46:00+03:00

происшествия

евпатория

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер. Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем", - говорится в сообщении. Спасатели спустили обезьяну с чердака вниз, после этого передали в руки хозяина Евпаторийского зоопарка. "С обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html

евпатория

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)