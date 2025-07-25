https://ria.ru/20250725/obezyana-2031525064.html
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня - РИА Новости, 25.07.2025
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:46:00+03:00
2025-07-25T19:46:00+03:00
2025-07-25T19:46:00+03:00
происшествия
евпатория
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер. Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем", - говорится в сообщении. Спасатели спустили обезьяну с чердака вниз, после этого передали в руки хозяина Евпаторийского зоопарка. "С обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Евпатория, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну поймали на чердаке одного из зданий