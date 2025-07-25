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В Великом Новгороде завели дело после падения ребенка с горки

В Великом Новгороде завели дело после падения ребенка с горки - РИА Новости, 25.07.2025

В Великом Новгороде завели дело после падения ребенка с горки

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности, после травмирования в Великом Новгороде 4-летней девочки, упавшей... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:19:00+03:00

2025-07-25T20:19:00+03:00

2025-07-25T20:19:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности, после травмирования в Великом Новгороде 4-летней девочки, упавшей с горки и повредившей ноги, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Как уточнили в группе парка "Чистые пруды" в соцсети "ВКонтате", 4-летний ребенок, катаясь на горке, повредил обе ноги. Девочка упала, зацепившись ногами за лестницу из бревен. В результате она получила рваные раны, которые зашивали медики. "Следственным отделом по городу Великий Новгород по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при обустройстве и содержании детских игровых площадок, а также их безопасности при использовании детьми. Как уточнила пресс-служба мэрии, горка имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Сотрудники комитета по управлению городским и дорожным хозяйством в четверг обследовали горку и пришли к выводу, что она в исправном техническом состоянии. "Также обращаем внимание, что на горке, установленной в парке 'Чистые пруды", заводом-изготовителем размещена информационная табличка о том, что горка предназначена для детей возрастной группы от 6 до 12 лет", - отметили в мэрии.

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происшествия, великий новгород, россия