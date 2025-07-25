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Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами - РИА Новости, 25.07.2025
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03:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/notariusy-2031291654.html
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами - РИА Новости, 25.07.2025
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами
Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:05:00+03:00
2025-07-25T03:05:00+03:00
федеральная нотариальная палата
общество
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и "генеральную" доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая - ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу. Во время беседы нотариуса насторожил "новый" паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа. Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже "племянница" были задержаны.
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
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федеральная нотариальная палата, общество, россия
Федеральная нотариальная палата, Общество, Россия
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами

ФНП: нотариусы быстро разоблачают аферистов с фальшивым паспортом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и "генеральную" доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая - ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу.
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Во время беседы нотариуса насторожил "новый" паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа.
Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже "племянница" были задержаны.
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