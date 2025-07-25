https://ria.ru/20250725/notariusy-2031291654.html
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами - РИА Новости, 25.07.2025
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами
Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:05:00+03:00
2025-07-25T03:05:00+03:00
2025-07-25T03:05:00+03:00
федеральная нотариальная палата
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153187/07/1531870778_0:97:4339:2538_1920x0_80_0_0_a6518c7ab05e083698d8d170a89e83f5.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и "генеральную" доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая - ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу. Во время беседы нотариуса насторожил "новый" паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа. Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже "племянница" были задержаны.
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153187/07/1531870778_0:0:3857:2893_1920x0_80_0_0_432ae3a1d6ff82d53375de30b8382770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная нотариальная палата, общество, россия
Федеральная нотариальная палата, Общество, Россия
Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами
ФНП: нотариусы быстро разоблачают аферистов с фальшивым паспортом
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и "генеральную" доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая - ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу.
Во время беседы нотариуса насторожил "новый" паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа.
Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже "племянница" были задержаны.