https://ria.ru/20250725/notariusy-2031291654.html

Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами

Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами - РИА Новости, 25.07.2025

Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами

Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:05:00+03:00

2025-07-25T03:05:00+03:00

2025-07-25T03:05:00+03:00

федеральная нотариальная палата

общество

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом - популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и "генеральную" доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая - ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу. Во время беседы нотариуса насторожил "новый" паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа. Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже "племянница" были задержаны.

https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html

https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная нотариальная палата, общество, россия