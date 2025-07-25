Суд изъял 821 объект недвижимости семьи экс-мэра Владивостока
Суд изъял 821 объект недвижимости семьи экс-мэра Владивостока Николаева
Владимир Николаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, сообщила объединенная пресс-служба судов Приморья.
"Суд решил исковые требования удовлетворить, обратить в доход государства: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", апарт-отель "Магнум", 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения. Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости", — говорится в сообщении.
Генпрокуратура подала иск к экс-мэру, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, матери Раисе Николаевой и некоторым компаниям во Владивостоке. С ответчиков также взыскали 590 214 203 рубля 96 копеек. Решение вступает в силу немедленно.
Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков: почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Защита обжаловала арест имущества. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики — восемь юридических лиц.
Владимир Николаев возглавлял администрацию столицы Приморья в 2004-2008 годах. В 2007-м его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия.
Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление о замене условной меры наказания на реальный срок, поскольку Николаев не явился на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В суд поступало заявление фигуранта о том, что он проходит лечение в Таиланде, но его не приняли. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.