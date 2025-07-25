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В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть
В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть - РИА Новости, 25.07.2025
В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть
Индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:14:00+03:00
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2025-07-25T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть, и не планируют прекращать закупки, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли Индии. На прошлой неделе Трамп заявил, что, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Индийские нефтепереработчики, крупные покупатели российской сырой нефти, не верят, что Трамп осуществит свои угрозы, и никаких планов прекращения закупок российской нефти нет", - передает агентство. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, индия
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Индия
В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть
Reuters: в Индии не верят, что Трамп введет 100%-ные пошлины на российскую нефть