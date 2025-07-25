https://ria.ru/20250725/neft-2031435748.html

В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть

В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть - РИА Новости, 25.07.2025

В Индии не верят, что США введут стопроцентные пошлины на российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:14:00+03:00

2025-07-25T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть, и не планируют прекращать закупки, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли Индии. На прошлой неделе Трамп заявил, что, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Индийские нефтепереработчики, крупные покупатели российской сырой нефти, не верят, что Трамп осуществит свои угрозы, и никаких планов прекращения закупок российской нефти нет", - передает агентство. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250724/strany-2031157722.html

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