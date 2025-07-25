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Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема - РИА Новости, 25.07.2025
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08:00 25.07.2025 (обновлено: 10:45 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема - РИА Новости, 25.07.2025
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема
В Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. В Варшаве уверяют: запасов хватит лет на десять — не меньше. Однако специалисты в этом... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:00:00+03:00
2025-07-25T10:45:00+03:00
в мире
польша
балтийское море
варшава
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
российское газовое общество
экономика
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. В Варшаве уверяют: запасов хватит лет на десять — не меньше. Однако специалисты в этом сомневаются. О перспективах геологического открытия — в материале РИА Новости.Исторический моментМесторождение находится на северо-западе страны, в Балтийском море, примерно в шести километрах от города Свиноуйсьце, где работает терминал приема сжиженного природного газа (СПГ).Как сообщила канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP) (осуществляет геологическую разведку на территории ЕС), запасы — 22 миллиона тонн нефти и пять миллиардов кубометров газа товарного качества. А общие — в 33 миллиона и 27 миллиардов соответственно.По словам главы CEP Рольфа Г. Скаара, это исторический момент для польского энергетического сектора. В компании уточнили: речь идет об одном из крупнейших в месторождений в Европе.В Варшаве рассчитывают на усиление энергетической безопасности страны и ослабление зависимости от внешних поставщиков."На десять лет"По оценкам Кшиштофа Галоша, замглавы Министерства климата и окружающей среды, ведущего польского геолога, запасов хватит на десяток лет, а то и больше, и они способны покрыть четыре-пять процентов потребностей национальной экономики. Точнее можно будет сказать, когда появится геологическая документация.Эксперты отреагировали сдержаннее. Месторождение действительно относится к наиболее значимым в регионе, однако на энергобаланс Польши особо не повлияет.Страна потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год. Десять поступает по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии. Еще пять — через терминал СПГ. После расширения мощность увеличится до 7,5 миллиарда. Нефти требуется 32 миллиона тонн."Десятилетняя программа добычи, если ее реализуют, обеспечит нефтепродуктами примерно на десять процентов, газом — на 2,5. Это вовсе не решит проблему энергозависимости Польши и тем более Евросоюза", — поясняет Евгений Генкин, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова.Неконкурентная нефтьЧлен экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев добавляет: себестоимость добычи не выглядит конкурентной для экспорта, поэтому ресурсы пойдут на внутренние нужды. Хотя и здесь не все очевидно.К разработке месторождения приступят, как планируют в Варшаве, через четыре года. В условиях высокой волатильности глобального рынка это большой срок."Даже если канадский эксплуатант решится инвестировать, а польские и европейские власти согласуют проект, нефть может оказаться неконкурентной даже в ЕС — из-за негативного ценового фона и постепенного вытеснения трудноизвлекаемой и высоковязкой нефти с мирового рынка", — уточняет Марышев.При активной эксплуатации, по его мнению, месторождение истощится за пять-шесть лет.Сложности разработкиЗалежи углеводородов находятся в Балтийском море, где довольно оживленное судоходство. Разработка, скорее всего, получится затратной по сравнению с импортом, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Сложность здесь в том, что, являясь импортером нефти и газа, Польша заинтересована в низких ценах на углеводороды, а месторождение рентабельно лишь при высоких, отмечает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.К тому же придется бодаться с зелеными. Сланцевый метод гидроразрыва пласта неизбежно вызовет протесты экологов. Так, в Финляндии уже выразили обеспокоенность.Проблемой способна стать и соседняя Германия. Организация Lebensraum Vorpommern (защищает экологические ресурсы Балтийского моря) обратила внимание на "угрозу дальнейшего разрушения &lt;...&gt; (их. — Прим. ред.) прибрежного ландшафта". Кстати, эта же организация выступает против планируемого строительства нового глубоководного судоходного терминала в Польше.Если в самой Польше зеленая повестка не так сильна, то экологическое лобби Евросоюза — совсем другое дело. Не исключены серьезные дискуссии внутри ЕС, подчеркивает Марышев.Таким образом, вопрос энергозависимости ни Польши, ни ЕС новое месторождение не решит. Наличие доказанных запасов также вряд ли позволит выторговать более выгодные условия по СПГ у внешних поставщиков. Газа там совсем мало, до реальной добычи далеко — на дисконт рассчитывать явно не стоит.
https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html
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в мире, польша, балтийское море, варшава, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, российское газовое общество, экономика, нефть
В мире, Польша, Балтийское море, Варшава, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Российское газовое общество, Экономика, Нефть
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема

Экономист Генкин: Польша не сможет добиться энергетической независимости

© Getty Images / SOPA Images/Vito CorleoneАЗС в Кракове
АЗС в Кракове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Getty Images / SOPA Images/Vito Corleone
АЗС в Кракове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. В Варшаве уверяют: запасов хватит лет на десять — не меньше. Однако специалисты в этом сомневаются. О перспективах геологического открытия — в материале РИА Новости.

Исторический момент

Месторождение находится на северо-западе страны, в Балтийском море, примерно в шести километрах от города Свиноуйсьце, где работает терминал приема сжиженного природного газа (СПГ).
Как сообщила канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP) (осуществляет геологическую разведку на территории ЕС), запасы — 22 миллиона тонн нефти и пять миллиардов кубометров газа товарного качества. А общие — в 33 миллиона и 27 миллиардов соответственно.
По словам главы CEP Рольфа Г. Скаара, это исторический момент для польского энергетического сектора. В компании уточнили: речь идет об одном из крупнейших в месторождений в Европе.
В Варшаве рассчитывают на усиление энергетической безопасности страны и ослабление зависимости от внешних поставщиков.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце

"На десять лет"

По оценкам Кшиштофа Галоша, замглавы Министерства климата и окружающей среды, ведущего польского геолога, запасов хватит на десяток лет, а то и больше, и они способны покрыть четыре-пять процентов потребностей национальной экономики. Точнее можно будет сказать, когда появится геологическая документация.
Эксперты отреагировали сдержаннее. Месторождение действительно относится к наиболее значимым в регионе, однако на энергобаланс Польши особо не повлияет.
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Страна потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год. Десять поступает по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии. Еще пять — через терминал СПГ. После расширения мощность увеличится до 7,5 миллиарда. Нефти требуется 32 миллиона тонн.
"Десятилетняя программа добычи, если ее реализуют, обеспечит нефтепродуктами примерно на десять процентов, газом — на 2,5. Это вовсе не решит проблему энергозависимости Польши и тем более Евросоюза", — поясняет Евгений Генкин, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПорт при СПГ-термине в Свиноуйсьце
Порт при СПГ-термине в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порт при СПГ-термине в Свиноуйсьце

Неконкурентная нефть

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев добавляет: себестоимость добычи не выглядит конкурентной для экспорта, поэтому ресурсы пойдут на внутренние нужды. Хотя и здесь не все очевидно.
К разработке месторождения приступят, как планируют в Варшаве, через четыре года. В условиях высокой волатильности глобального рынка это большой срок.
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"Даже если канадский эксплуатант решится инвестировать, а польские и европейские власти согласуют проект, нефть может оказаться неконкурентной даже в ЕС — из-за негативного ценового фона и постепенного вытеснения трудноизвлекаемой и высоковязкой нефти с мирового рынка", — уточняет Марышев.
При активной эксплуатации, по его мнению, месторождение истощится за пять-шесть лет.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СПГ-терминал в Свиноуйсьце

Сложности разработки

Залежи углеводородов находятся в Балтийском море, где довольно оживленное судоходство. Разработка, скорее всего, получится затратной по сравнению с импортом, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Сложность здесь в том, что, являясь импортером нефти и газа, Польша заинтересована в низких ценах на углеводороды, а месторождение рентабельно лишь при высоких, отмечает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.
© AP Photo / Andrzej.J. GojekДобыча сланцевого газа в Польше
Добыча сланцевого газа в Польше - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Andrzej.J. Gojek
Добыча сланцевого газа в Польше
К тому же придется бодаться с зелеными. Сланцевый метод гидроразрыва пласта неизбежно вызовет протесты экологов. Так, в Финляндии уже выразили обеспокоенность.
Проблемой способна стать и соседняя Германия. Организация Lebensraum Vorpommern (защищает экологические ресурсы Балтийского моря) обратила внимание на "угрозу дальнейшего разрушения <...> (их. — Прим. ред.) прибрежного ландшафта". Кстати, эта же организация выступает против планируемого строительства нового глубоководного судоходного терминала в Польше.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Если в самой Польше зеленая повестка не так сильна, то экологическое лобби Евросоюза — совсем другое дело. Не исключены серьезные дискуссии внутри ЕС, подчеркивает Марышев.
Таким образом, вопрос энергозависимости ни Польши, ни ЕС новое месторождение не решит. Наличие доказанных запасов также вряд ли позволит выторговать более выгодные условия по СПГ у внешних поставщиков. Газа там совсем мало, до реальной добычи далеко — на дисконт рассчитывать явно не стоит.
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
 
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