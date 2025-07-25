https://ria.ru/20250725/nature-2031332991.html

"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках

"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках - РИА Новости, 25.07.2025

"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках

Ученые зафиксировали рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщило издание Nature. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:59:00+03:00

2025-07-25T09:59:00+03:00

2025-07-25T15:24:00+03:00

в мире

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химикаты

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщило издание Nature."Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA). По всему миру оно обнаруживается в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека", — говорится в материале.Отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов или распад некоторых пестицидов. При этом вещество не разрушается естественным путем и накапливается в почве, воде и живых организмах.Ученые продолжают спорить о степени опасности кислоты. Уточняется, что новые исследования указывают на ее потенциальное влияние на экологию и репродуктивное здоровье.

https://ria.ru/20240928/kosmetika-1975205722.html

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в мире, природа, химикаты