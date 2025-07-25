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"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках - РИА Новости, 25.07.2025
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09:59 25.07.2025 (обновлено: 15:24 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/nature-2031332991.html
"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках
"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках - РИА Новости, 25.07.2025
"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках
Ученые зафиксировали рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщило издание Nature. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщило издание Nature."Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA). По всему миру оно обнаруживается в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека", — говорится в материале.Отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов или распад некоторых пестицидов. При этом вещество не разрушается естественным путем и накапливается в почве, воде и живых организмах.Ученые продолжают спорить о степени опасности кислоты. Уточняется, что новые исследования указывают на ее потенциальное влияние на экологию и репродуктивное здоровье.
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в мире, природа, химикаты
В мире, природа, химикаты
"По всему миру". Ученые забили тревогу из-за опасного вещества в осадках

Nature: ученые выявили наличие трифторуксусной кислоты в осадках по всему миру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщило издание Nature.
"Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA). По всему миру оно обнаруживается в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека", — говорится в материале.
Отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов или распад некоторых пестицидов. При этом вещество не разрушается естественным путем и накапливается в почве, воде и живых организмах.
Ученые продолжают спорить о степени опасности кислоты. Уточняется, что новые исследования указывают на ее потенциальное влияние на экологию и репродуктивное здоровье.
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В миреприродахимикаты
 
 
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