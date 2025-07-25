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НАТО опасается конфронтации России с Европой к 2027 году, заявил Туск - РИА Новости, 25.07.2025
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18:01 25.07.2025 (обновлено: 18:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/nato-2031491549.html
НАТО опасается конфронтации России с Европой к 2027 году, заявил Туск
НАТО опасается конфронтации России с Европой к 2027 году, заявил Туск - РИА Новости, 25.07.2025
НАТО опасается конфронтации России с Европой к 2027 году, заявил Туск
НАТО опасается, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, заявил премьер Польши Дональд Туск, при этом Москва неоднократно заявляла, что не... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:01:00+03:00
2025-07-25T18:31:00+03:00
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россия
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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. НАТО опасается, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, заявил премьер Польши Дональд Туск, при этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году", - сказал Туск. Никаких доказательств тому, что РФ якобы готовится к конфликту, он не привел. В пятницу в Варшаве Гринкевич встретился с рядом руководителей Польши, в том числе с Туском. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, европа, москва, дональд туск, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Дональд Туск, Владимир Путин, НАТО
НАТО опасается конфронтации России с Европой к 2027 году, заявил Туск

Туск: экспертизы США показали, что Россия будет готова к конфронтации с Европой

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. НАТО опасается, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, заявил премьер Польши Дональд Туск, при этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году", - сказал Туск. Никаких доказательств тому, что РФ якобы готовится к конфликту, он не привел.
В пятницу в Варшаве Гринкевич встретился с рядом руководителей Польши, в том числе с Туском.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил Патрушев
Вчера, 04:31
 
В миреРоссияЕвропаМоскваДональд ТускВладимир ПутинНАТО
 
 
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