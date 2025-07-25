Рейтинг@Mail.ru
В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/nato-2031491117.html
В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025
В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 - РИА Новости, 25.07.2025
В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025
В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые продлятся по 6... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:00:00+03:00
2025-07-25T18:00:00+03:00
в мире
грузия
турция
сша
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/22/1521472251_0:0:6733:3787_1920x0_80_0_0_29596c901a22cccab8ee4f2477749e75.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые продлятся по 6 августа, сообщает министерство обороны страны. "На церемонии открытия присутствовали представители сил обороны Грузии, аккредитованные военные атташе в Грузии, представители связного офиса в НАТО, группы по основному пакету НАТО-Грузия (SNGP), Службы оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и мониторинговой миссии ЕС (МНЕС)", - говорится в заявлении министерства. По данным ведомства, учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона - Грузии и Турции, что способствует укреплению регионального сотрудничества. В Турции учения начались 21 июля. В них участвуют военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представители вооруженных сил Армении и Японии. Основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии. Руководят учениями совместно командующий Западными силами обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии американского штата Джорджия Уильям Кокс.
https://ria.ru/20250725/rossija-2031297474.html
грузия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/22/1521472251_364:0:6169:4354_1920x0_80_0_0_f632e7c6a508dbacd4fd92dc0a705d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, турция, сша, нато, евросоюз
В мире, Грузия, Турция, США, НАТО, Евросоюз
В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025

В Грузии на военной базе Крцаниси начались учения НАТО Agile Spirit 2025

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые продлятся по 6 августа, сообщает министерство обороны страны.
"На церемонии открытия присутствовали представители сил обороны Грузии, аккредитованные военные атташе в Грузии, представители связного офиса в НАТО, группы по основному пакету НАТО-Грузия (SNGP), Службы оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и мониторинговой миссии ЕС (МНЕС)", - говорится в заявлении министерства.
По данным ведомства, учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона - Грузии и Турции, что способствует укреплению регионального сотрудничества. В Турции учения начались 21 июля. В них участвуют военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представители вооруженных сил Армении и Японии.
Основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии. Руководят учениями совместно командующий Западными силами обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии американского штата Джорджия Уильям Кокс.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил Патрушев
Вчера, 04:31
 
В миреГрузияТурцияСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала