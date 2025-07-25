https://ria.ru/20250725/nato-2031491117.html

В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025

В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 - РИА Новости, 25.07.2025

В Грузии начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025

В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые продлятся по 6... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:00:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"), которые продлятся по 6 августа, сообщает министерство обороны страны. "На церемонии открытия присутствовали представители сил обороны Грузии, аккредитованные военные атташе в Грузии, представители связного офиса в НАТО, группы по основному пакету НАТО-Грузия (SNGP), Службы оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и мониторинговой миссии ЕС (МНЕС)", - говорится в заявлении министерства. По данным ведомства, учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона - Грузии и Турции, что способствует укреплению регионального сотрудничества. В Турции учения начались 21 июля. В них участвуют военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представители вооруженных сил Армении и Японии. Основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии. Руководят учениями совместно командующий Западными силами обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии американского штата Джорджия Уильям Кокс.

https://ria.ru/20250725/rossija-2031297474.html

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в мире, грузия, турция, сша, нато, евросоюз