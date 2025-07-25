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НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2025
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02:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/nato-2031291068.html
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2025
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев
НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, риски весьма значимы, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:50:00+03:00
2025-07-25T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, риски весьма значимы, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах", - сказал Патрушев. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html
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в мире, россия, европа, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Европа, Николай Патрушев, НАТО
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев

Патрушев: НАТО работает над созданием военных угроз России на морских рубежах

© РИА Новости / Сергей ГунеевНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, риски весьма значимы, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах", - сказал Патрушев.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Патрушев
13 марта, 07:07
 
В миреРоссияЕвропаНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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