https://ria.ru/20250725/nato-2031291068.html
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2025
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев
НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, риски весьма значимы, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:50:00+03:00
2025-07-25T02:50:00+03:00
2025-07-25T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО все активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах, риски весьма значимы, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах", - сказал Патрушев. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Европа, Николай Патрушев, НАТО
НАТО создает военные угрозы России на морских рубежах, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО работает над созданием военных угроз России на морских рубежах