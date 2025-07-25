https://ria.ru/20250725/nato-2031287109.html

В США заговорили об отправке солдат НАТО на войну с Россией

В США заговорили об отправке солдат НАТО на войну с Россией - РИА Новости, 25.07.2025

В США заговорили об отправке солдат НАТО на войну с Россией

НАТО слишком много вложила в Украину и не сможет так просто принять ее поражение, поэтому будет готова отправить солдат на войну с Россией, заявил американский... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:24:00+03:00

2025-07-25T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. НАТО слишком много вложила в Украину и не сможет так просто принять ее поражение, поэтому будет готова отправить солдат на войну с Россией, заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина проигрывает, а они (страны Запада. — Прим. ред.) вложили в нее слишком много ресурсов. <…> Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть. При этом уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом", — сказал он.При этом, как считает Армстронг, европейцы продолжают давить на США, из-за чего им приходится вести все более враждебную политику по отношению к России.По данным Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, добавили в СВР.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит никакой возможности для компромисса по этому вопросу. По его словам, в случае ввода иностранных сил на Украину Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

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