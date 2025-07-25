https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html

Наемник с Мальты заочно получил срок за терроризм в Курской области

Наемник с Мальты заочно получил срок за терроризм в Курской области - РИА Новости, 25.07.2025

Наемник с Мальты заочно получил срок за терроризм в Курской области

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы наемника с Мальты, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:02:00+03:00

2025-07-25T13:02:00+03:00

2025-07-25T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы наемника с Мальты, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина Республики Мальта Патрика Шеррера. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в июле 2024 года Шеррер незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это Шеррер получил не менее 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей). "Суд приговорил Шеррера к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Шеррера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250722/kurakhovo-2030524207.html

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происшествия, россия, курская область, мальта, вооруженные силы украины