https://ria.ru/20250725/nadezhdin-2031311438.html

Надеждин не смог добиться исключения из конкурсной массы своего автомобиля

Надеждин не смог добиться исключения из конкурсной массы своего автомобиля - РИА Новости, 25.07.2025

Надеждин не смог добиться исключения из конкурсной массы своего автомобиля

Признанный банкротом политик Борис Надеждин не смог добиться исключения из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:39:00+03:00

2025-07-25T07:39:00+03:00

2025-07-25T07:39:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

борис надеждин

росэнергобанк

агентство по страхованию вкладов

toyota corolla

общество

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Признанный банкротом политик Борис Надеждин не смог добиться исключения из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, своего автомобиля Toyota RAV4, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, просил арбитражный суд Московской области исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте. Представители финансового управляющего Татьяны Мешковой и кредитора Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов против удовлетворения заявления Надеждина возражали. Суд установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. "В материалы дела не представлены доказательства (документы), подтверждающие невозможность должника самостоятельного передвижения с использованием общественного транспорта", - указал суд в определении. Он также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало. ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.

https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html

https://ria.ru/20250416/sud-2011522434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), борис надеждин, росэнергобанк, агентство по страхованию вкладов, toyota corolla, общество