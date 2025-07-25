https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031448512.html
Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям
Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям
Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:54:00+03:00
2025-07-25T15:54:00+03:00
2025-07-25T15:55:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Но мы видим, что финансовый сектор - это действительно один из фокусов для применения санкций. И эти санкции ужесточаются. Я не помню, чтобы у нас не было последних годов без ужесточения санкций. Поэтому мы всегда понимаем этот риск. Мы знаем, что он есть… В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям
Набиуллина: финансовый сектор является достаточно устойчивым к западным санкциям