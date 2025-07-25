https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031448512.html

Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям

Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям - РИА Новости, 25.07.2025

Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора к западным санкциям

Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:54:00+03:00

2025-07-25T15:54:00+03:00

2025-07-25T15:55:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Финансовый сектор России является достаточно устойчивым к западным санкциям, ЦБ РФ проводит политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Но мы видим, что финансовый сектор - это действительно один из фокусов для применения санкций. И эти санкции ужесточаются. Я не помню, чтобы у нас не было последних годов без ужесточения санкций. Поэтому мы всегда понимаем этот риск. Мы знаем, что он есть… В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина