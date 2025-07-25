https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031438945.html
Набиуллина выступила против административного регулирования цен
Набиуллина выступила против административного регулирования цен - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина выступила против административного регулирования цен
Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:26:00+03:00
2025-07-25T15:26:00+03:00
2025-07-25T15:39:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."А что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь. Он приводит только к дефициту, к "черному" рынку. Я думаю, что мы в этом уже убедились, и в том числе на давнем, правда, собственном опыте", - сказала она на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина выступила против административного регулирования цен
Набиуллина назвала административное регулирование цен тупиковым путем