https://ria.ru/20250725/mvd-2031406959.html

Путин расширил штат центрального аппарата МВД

Путин расширил штат центрального аппарата МВД - РИА Новости, 25.07.2025

Путин расширил штат центрального аппарата МВД

Президент РФ Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ на 350 единиц - до 7110 человек, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:57:00+03:00

2025-07-25T13:57:00+03:00

2025-07-25T14:02:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ на 350 единиц - до 7110 человек, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов."Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.Ранее штатная численность МВД РФ составляла 6760 единиц, в том числе 6014 сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек.Указ вступит в силу с 1 октября.

https://ria.ru/20250722/mvd-2030545929.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, безопасность