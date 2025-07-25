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Путин расширил штат центрального аппарата МВД - РИА Новости, 25.07.2025
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13:57 25.07.2025 (обновлено: 14:02 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mvd-2031406959.html
Путин расширил штат центрального аппарата МВД
Путин расширил штат центрального аппарата МВД - РИА Новости, 25.07.2025
Путин расширил штат центрального аппарата МВД
Президент РФ Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ на 350 единиц - до 7110 человек, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:57:00+03:00
2025-07-25T14:02:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ на 350 единиц - до 7110 человек, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов."Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.Ранее штатная численность МВД РФ составляла 6760 единиц, в том числе 6014 сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек.Указ вступит в силу с 1 октября.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, безопасность
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Безопасность
Путин расширил штат центрального аппарата МВД

Путин расширил штат центрального аппарата МВД до 7110 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ на 350 единиц - до 7110 человек, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.
Ранее штатная численность МВД РФ составляла 6760 единиц, в том числе 6014 сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек.
Указ вступит в силу с 1 октября.
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