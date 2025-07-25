https://ria.ru/20250725/mukhi-2031291502.html

Ученый предупредил об опасности уличных мух

Ученый предупредил об опасности уличных мух - РИА Новости, 25.07.2025

Ученый предупредил об опасности уличных мух

Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:01:00+03:00

2025-07-25T03:01:00+03:00

2025-07-25T03:01:00+03:00

общество

вадим марьинский

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Могут быть мухи, которые сами кусать не будут, но, увы, могут переносить на своих конечностях большое количество и бактерий, и вирусов, и яиц паразитов, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо", - рассказал Марьинский. Он добавил, что наличие любых насекомых в квартире нежелательно. Поэтому лучше заранее установить москитные сетки или использовать специализированные средства.

https://ria.ru/20250716/nasekomye-2029355795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вадим марьинский, здоровье - общество