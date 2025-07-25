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Ученый предупредил об опасности уличных мух - РИА Новости, 25.07.2025
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03:01 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mukhi-2031291502.html
Ученый предупредил об опасности уличных мух
Ученый предупредил об опасности уличных мух - РИА Новости, 25.07.2025
Ученый предупредил об опасности уличных мух
Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:01:00+03:00
2025-07-25T03:01:00+03:00
общество
вадим марьинский
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Могут быть мухи, которые сами кусать не будут, но, увы, могут переносить на своих конечностях большое количество и бактерий, и вирусов, и яиц паразитов, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо", - рассказал Марьинский. Он добавил, что наличие любых насекомых в квартире нежелательно. Поэтому лучше заранее установить москитные сетки или использовать специализированные средства.
https://ria.ru/20250716/nasekomye-2029355795.html
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общество, вадим марьинский, здоровье - общество
Общество, Вадим Марьинский, Здоровье - Общество
Ученый предупредил об опасности уличных мух

Биолог Марьинский: уличные мухи могут быть переносчиками бактерий и вирусов

© Flickr / Opo TerserМуха
Муха - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Flickr / Opo Terser
Муха. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Могут быть мухи, которые сами кусать не будут, но, увы, могут переносить на своих конечностях большое количество и бактерий, и вирусов, и яиц паразитов, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо", - рассказал Марьинский.
Он добавил, что наличие любых насекомых в квартире нежелательно. Поэтому лучше заранее установить москитные сетки или использовать специализированные средства.
Комар - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру
16 июля, 02:44
 
ОбществоВадим МарьинскийЗдоровье - Общество
 
 
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