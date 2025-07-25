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Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани - РИА Новости, 25.07.2025
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11:22 25.07.2025 (обновлено: 12:27 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/most-2031354997.html
Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани
Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани - РИА Новости, 25.07.2025
Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани
Более 1 тысячи машин ожидают проезда Крымского моста из Кубани, со стороны Крыма в очереди скопилось более 800 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:22:00+03:00
2025-07-25T12:27:00+03:00
авто
республика крым
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи машин ожидают проезда Крымского моста из Кубани, со стороны Крыма в очереди скопилось более 800 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. На 8 утра в очереди с обеих сторон находилось более 1,5 тысяч машин. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении на 11.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250725/krym-2031346295.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
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авто, республика крым, тамань (станица), керчь
Авто, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани

Более 1 тысячи машин ожидают проезда Крымского моста со стороны Кубани

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи машин ожидают проезда Крымского моста из Кубани, со стороны Крыма в очереди скопилось более 800 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 8 утра в очереди с обеих сторон находилось более 1,5 тысяч машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении на 11.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
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АвтоРеспублика КрымТамань (станица)Керчь
 
 
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