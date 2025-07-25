https://ria.ru/20250725/most-2031317273.html

В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин

В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин - РИА Новости, 25.07.2025

В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин

Число машин, ожидающих проезда через Крымский мост, превысило 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал, информирующий о ситуации на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:37:00+03:00

2025-07-25T08:37:00+03:00

2025-07-25T09:43:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Число машин, ожидающих проезда через Крымский мост, превысило 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал, информирующий о ситуации на переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", — говорится в посте за 8:00 мск. Ночью Крымский мост перекрывали почти на три часа. Причины не назывались.Крымский мост открыт для проезда легковых машин и туристических автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031198132.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, россия