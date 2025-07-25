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В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин - РИА Новости, 25.07.2025
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08:37 25.07.2025 (обновлено: 09:43 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/most-2031317273.html
В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин
В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин - РИА Новости, 25.07.2025
В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин
Число машин, ожидающих проезда через Крымский мост, превысило 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал, информирующий о ситуации на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:37:00+03:00
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тамань (станица)
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Число машин, ожидающих проезда через Крымский мост, превысило 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал, информирующий о ситуации на переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", — говорится в посте за 8:00 мск. Ночью Крымский мост перекрывали почти на три часа. Причины не назывались.Крымский мост открыт для проезда легковых машин и туристических автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031198132.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, россия
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Россия
В очереди у Крымского моста скопилось более полутора тысяч машин

В очереди у Крымского моста скопилось более 1,5 тыс машин с обеих сторон

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Число машин, ожидающих проезда через Крымский мост, превысило 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал, информирующий о ситуации на переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", — говорится в посте за 8:00 мск.
Ночью Крымский мост перекрывали почти на три часа. Причины не назывались.
Крымский мост открыт для проезда легковых машин и туристических автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
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АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика КрымРоссия
 
 
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