https://ria.ru/20250725/most-2031293558.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.07.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:32:00+03:00
2025-07-25T03:32:00+03:00
2025-07-25T03:32:00+03:00
общество
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республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.49 мск пятницы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 3.26 мск.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, крымский мост
Общество, Россия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в 3:26 мск