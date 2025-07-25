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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.07.2025
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03:32 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/most-2031293558.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.07.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:32:00+03:00
2025-07-25T03:32:00+03:00
общество
россия
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.49 мск пятницы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 3.26 мск.
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общество, россия, республика крым, крымский мост
Общество, Россия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в 3:26 мск

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 0.49 мск пятницы. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 3.26 мск.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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