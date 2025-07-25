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В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход - РИА Новости, 25.07.2025
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Религия
 
21:06 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moskva-2031533200.html
В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход
В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход
Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:06:00+03:00
2025-07-25T21:06:00+03:00
религия
москва
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
день крещения руси
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на Боровицком холме, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Состоится традиционный крестный ход от Успенского собора, где совершит богослужение святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, до Боровицкого холма, где установлен памятник равноапостольному князю Владимиру. Там же состоится праздничный молебен, и святейший патриарх обратится к собравшимся по случаю этого великого праздника. Крестный ход будет проходить с мощами равноапостольного князя Владимира, которые будут для этого взяты из храма Христа Спасителя", – сказал он на пресс-конференции ко Дню Крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как и в прошлые годы, крестный ход станет важным событием торжеств, добавил Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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москва, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, день крещения руси
Религия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, День крещения Руси
В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход

В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход с мощами князя Владимира

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве
Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на Боровицком холме, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«
"Состоится традиционный крестный ход от Успенского собора, где совершит богослужение святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, до Боровицкого холма, где установлен памятник равноапостольному князю Владимиру. Там же состоится праздничный молебен, и святейший патриарх обратится к собравшимся по случаю этого великого праздника. Крестный ход будет проходить с мощами равноапостольного князя Владимира, которые будут для этого взяты из храма Христа Спасителя", – сказал он на пресс-конференции ко Дню Крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как и в прошлые годы, крестный ход станет важным событием торжеств, добавил Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
Вчера, 20:35
 
РелигияМоскваВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковьДень крещения Руси
 
 
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