В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход
В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход с мощами князя Владимира
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве
Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на Боровицком холме, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
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"Состоится традиционный крестный ход от Успенского собора, где совершит богослужение святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, до Боровицкого холма, где установлен памятник равноапостольному князю Владимиру. Там же состоится праздничный молебен, и святейший патриарх обратится к собравшимся по случаю этого великого праздника. Крестный ход будет проходить с мощами равноапостольного князя Владимира, которые будут для этого взяты из храма Христа Спасителя", – сказал он на пресс-конференции ко Дню Крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как и в прошлые годы, крестный ход станет важным событием торжеств, добавил Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.