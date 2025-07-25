https://ria.ru/20250725/moskva-2031533200.html

В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход

В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход - РИА Новости, 25.07.2025

В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход

Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:06:00+03:00

2025-07-25T21:06:00+03:00

2025-07-25T21:06:00+03:00

религия

москва

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

день крещения руси

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в День крещения Руси пройдет в Москве на Боровицком холме, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Состоится традиционный крестный ход от Успенского собора, где совершит богослужение святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, до Боровицкого холма, где установлен памятник равноапостольному князю Владимиру. Там же состоится праздничный молебен, и святейший патриарх обратится к собравшимся по случаю этого великого праздника. Крестный ход будет проходить с мощами равноапостольного князя Владимира, которые будут для этого взяты из храма Христа Спасителя", – сказал он на пресс-конференции ко Дню Крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как и в прошлые годы, крестный ход станет важным событием торжеств, добавил Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, день крещения руси