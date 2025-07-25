https://ria.ru/20250725/moskva-2031430499.html

На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

На юге Москвы загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 25.07.2025

На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:56:00+03:00

2025-07-25T14:56:00+03:00

2025-07-25T14:56:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. "На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20250724/pozhar-2031152661.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)