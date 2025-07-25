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На юге Москвы загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 25.07.2025
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14:56 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moskva-2031430499.html
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 25.07.2025
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом
Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:56:00+03:00
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. "На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

На Загородном шоссе в Москве загорелся многоэтажный дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС.
"На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.
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